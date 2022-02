Un padre abandona a su hija con mensaje de texto que se vuelve viral: "Si un día nos cruzamos, no existo"

El texto causa estupor. Probablemente por eso es que se ha vuelto viral. Se trata de un mensaje de un padre que abandona a su niña mediante un mensaje de texto en el que asegura que "no está preparado", que "no tiene iniciativa" de ver a su hija y que si se cruzan por la calle "no existo" y que "no quiere líos".

La madre se llama Daniela, tiene 24 años. La niña se llama Gala, y tiene casi 2. El caso ocurrió en la ciudad argentina de San Nicolás de los Arroyos, a unas 140 millas (230 km) al norte de Buenos Aires.

Daniela dice a Univision Noticias que prefiere no divulgar su apellido ni el nombre del padre. El pasado 31 de enero publicó en Twitter una captura de pantalla del mensaje que recibió del papá de su hija sin saber que llegaría un aluvión de repuestas: más de 80,000 reacciones, en especial mensajes de madres que mostraban empatía con ella por estar pasando situaciones similares.

El texto completo del padre es este:

"Daniela te mando este mensaje para no hacer esperar más ni para que haya más problemas y que quede todo en claro. Mira, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla, es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no (tontear) más. El tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa esto y estoy así, por eso quería que lo sepas, porque sos la madre, y no quiero jugar con Gala, ir a buscarla, desaparecer, después ir a buscarla sin que me salga, ¿me entiendes? Es lo que me pasa, es lo que siento. El día de mañana si me arrepentiré, lo sé, pero no quiero hacer algo que no salga de mí. Sufre Gala, sufro yo. No está cómoda, yo tampoco. Es así, me pasa esto, dirás 'qué hdp (iniciales de 'hijo de p***'), qué mal padre'... soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa. No quiero líos, no quiero peleas, si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todos mal, o ¡con denuncias, etc! Es lo que me pasa, el dinero se lo voy a seguir dando igualmente siempre. Chau".



Daniela acompañó el mensaje de abandono del padre de su hija con una breve y tajante frase: "Pero mamá siempre tiene que poder".

La historia de Daniela y Gala

La mamá cuenta en charla con Univision Noticias que ella vive en La Emilia, un pequeño pueblo en las afueras de San Nicolás.

Daniela y su expareja, que ahora tiene 27 años, tuvieron dos años y medio de vínculo, en el que convivían junto con su pequeña hija. Cuenta que discutían mucho y que él siempre le decía 'me voy a ir... voy a desaparecer’, hasta que un día, efectivamente, el hombre desapareció.

"La relación terminó definitivamente el 6 de enero del año pasado (2021) que fue cuando él desapareció, hasta que apareció otra vez el 12 de noviembre... Desapareció por completo. Yo me lo crucé a los dos meses de él haber desaparecido... e hizo la vista gorda. Pasamos por el frente con la niña y nada", relata Daniela.

Detalla que desde que desapareció, nunca más se acercó para visitar a su hija. "No tuve ningún tipo de comunicación con él, solamente con la madre (de él)", que es quien le lleva usualmente dinero de la manutención mensual para Gala.

Daniela vive con su niña en casa de sus papás, porque con su trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa no tiene cómo solventar una vivienda para ella sola. Ella destaca que tuvo suerte porque sus padres la ayudan con la crianza de la pequeña. "Hay chicas que están en una situación mucho peor que la mía", dice.

El mensaje viral

La joven cuenta que tras un año de comunicaciones prácticamente nulas, el hombre reapareció hace unos meses diciéndole que iba a pasar a buscar a su hija para verla, pero luego ambos se contagiaron de covid-19. Entonces pasaron los días y finalmente él termina enviándole este mensaje el lunes 31 de enero, mismo día que Daniela lo hace público en su cuenta de Twitter.

"Hoy me siento aliviada porque sé que me saqué un peso en encima, y sobre todo se lo saqué a mi hija de encima", dice.

Daniela cuenta que está aún en shock por las reacciones en masa que recibió en Twitter.

"Yo no utilizo las redes sociales para hacer descargos privados. No lo publiqué con este fin de divulgarlo para se haga viral. Lo publiqué porque estoy cansada, porque siento que me obligó, porque siempre leo situaciones de chicas que conozco... dije lo voy a publicar porque soy una más y estoy cansada, pero nunca imaginé esto", dice Daniela a Univision Noticias



Daniela dice que su celular "estalla" de mensajes de madres que están en su misma situación o, incluso, en situaciones en las que no cuentan son padres que puedan ayudarlas como es su caso. "Yo tengo suerte, yo tengo suerte. Ya te digo, tener un techo y tener a mis papás".

Dice que la viralización del mensaje, al final, la hizo sentir bien y que gracias a eso ahora tendrá la oportunidad de tener una abogada, una defensora que se ofreció a ayudarla a partir del mensaje, para avanzar con su caso por vía judicial. La joven dice que ella no podría llevar adelante un litigio porque no tiene los medios económicos para solventar el gasto.

"Pero mamá siempre tiene que poder"

Daniela dice que tal vez parte de la viralidad de su tuit se explica por la frase con la que acompaña el impactante mensaje de un padre que, literalmente, abandona su rol porque dice que no puede con él. "Pero mamá siempre tiene que poder".

"Claro, es que mamá siempre tiene que poder. Mamá no tiene derecho a tener un dolor de cuerpo, o a estar depresiva, como supuestamente ahora está el papa", dice añadiendo que la abuela paterna de Gala pidió por favor que elimine los mensajes virales porque están en "mala situación económica y deprimidos".



