Un niño le regaló su único dólar a un hombre que creyó que era un desamparado y se llevó una increíble sorpresa

El pequeño Kelvin Ellis Jr, de 9 años, acababa de recibir un dólar por sus buenas notas, cuando de pronto, afuera de una cafetería, se encontró con un hombre que pensó que era un desamparado y no dudó en acércársele y regalarle su trofeo.

"Si no tienes hogar, aquí tienes un dólar", recuerda el niño haberle dicho al hombre. "Siempre quise ayudar a una persona sin hogar y finalmente tuve la oportunidad".

Pero el niño no sabía que el hombre al que había confundido con un desamparado era Matt Busbice, de 42 años, propietario de la tienda de artículos deportivos BuckFeather de Baton Rouge, Louisiana.

Busbice, un próspero empresario, dijo a CBS que, a pesar de todos los éxitos de su carrera, nunca se había sentido tan rico como ese día, cuando un niño le regaló su único dólar. "Hacía mucho tiempo que no tenía tanta fe en la humanidad", dijo Busbice.

El hombre contó a la cadena que ese día se había levantado muy temprano porque se disparó accidentalmente una alarma de incendios dentro del codominio en el que vive. Él se levantó de la cama y bajó corriendo, y al ver que era un error, decidió salir a tomar una taza de café, despeinado y con la primera ropa que se puso a toda prisa cuando sonó la alarma.

Se acercó a una cafetería, pero justo se percató de que esa mañana no había hecho su habitual oración matinal por lo que se fue a una esquina y se puso a orar. Justo cuando estaba abriendo los ojos, vio a un niño, casi de su tamaño, que se le acercaba extendiéndole un puño cerrado. Inicialmente pensó que habría algún problema, pero cuando el niño abrió la mano para darle su dólar, él no podía creerlo.



En agradecimiento por la generosidad del niño, Busbice le regaló su amistad y lo invitó a tomar algo a la tienda de al lado. El padre del niño estaba ahí y Busbice fue a verlo y le prometió al pequeño que seguirían en contacto. Pero antes, lo invitó a un juego en su tienda: podría tomar todo lo que quisiera de su tienda durante 40 segundos.

Kelvin se fue incluso con una bicicleta nueva, muy contento, pero aseguró que no era eso lo que buscaba en el momento en que decidió compartir su único dólar con aquel desconocido al que creyó que le haría más falta que a él.

El niño dijo que solo quería sentir esa alegría de haber ayudado a alguien. "Regalas algo y sientes que obtienes muchas cosas de ello".

Busbice, por su parte, se mostró agradeciedo y sorprendido por esa generosidad del niño, que, confesó, él nunca logró entender siendo pequeño. "Si pudiéramos difundir eso, todo cambiaría", agregó.

