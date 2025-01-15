La historia de una mujer que creyó haber estado en una relación con Brad Pitt y que reveló en un programa de televisión cómo había perdido los ahorros de toda su vida ahora enfrenta una nueva ola de malestar: las burlas, los insultos y el ciberacoso en redes sociales.

Se trata de una mujer francesa, que fue entrevistada para un programa del canal TF1. La mujer de 53 años fue identificada como Anne y relató la historia de cómo presuntamente perdió 830,000 euros (850,000 dólares) a manos de estafadores mientras se hacían pasar por Brad Pitt.

PUBLICIDAD

La estafa extrema de Anne y el falso Brad Pitt

Los estafadores utilizaron una batería de herramientas online para crear cuentas falsas en redes sociales, con imágenes falsas, además del servicio de mensajería WhatsApp. Crearon decenas de imágenes por inteligencia artificial (IA) y deepfakes para enviarle a Anne lo que parecían ser selfies de Pitt en diferentes situaciones.

La mujer acababa de empezar a usar Instagram por primera vez mientras estaba de viaje de esquí con su familia en Francia. La contactaron a través de redes sociales poco después de que ella creara su cuenta.

Anne aseguró que fue contactada por primera vez por una mujer, haciéndose pasar por la madre de Pitt, que se ganó su confianza durante varios meses. Luego, introdujeron a un falso Brad Pitt, quien comenzó a enviarle mensajes, poemas y fotos.

Se crearon múltiples perfiles falsos, incluyendo un agente y un manager de Brad Pitt, todos con el propósito de reforzar la credibilidad del engaño y aislar a Anne.

"Me pregunto por qué me eligieron para hacerme tanto daño", le dijo a TF1. "Nunca le hice daño a nadie. Estas personas merecen el infierno".

La víctima perdió todo

Anne, una decoradora de interiores, dijo haber perdido todo: pensaba que estaba manteniendo una relación romántica con la estrella de Hollywood, lo que la llevó a divorciarse de su esposo.

Para sacarle dinero, los delincuentes supuestamente fingieron que el actor de 61 años necesitaba dinero para pagar un tratamiento renal, ya que sus cuentas bancarias estaban presuntamente congeladas debido al divorcio con su exesposa, Angelina Jolie.

PUBLICIDAD

Anne se estaba recuperando de un cáncer, por lo que el caso de la enfermedad falsa la sensibilizó especialmente. El falso Brad Pitt le enviaba documentos falsificados como pruebas y le pedía dinero para cubrir gastos médicos y legales. Eso llevó a la víctima a hacer las transferencias de grandes sumas de dinero a los embaucadores.

La víctima tiene problemas de salud mental y, según los reportes, pasó cerca de un año y medio creyendo que se estaba comunicando con Pitt y se dio cuenta de que había sido estafada cuando se conoció la noticia de la relación real de Brad Pitt con su actual novia, Inés de Ramón. La hija de Anne, Margot, la ayudó a descubrir la estafa.

Tras la viralización de la historia, un representante de Pitt dijo a Entertainment Weekly que era "horrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades" y que la gente no debería responder a las comunicaciones online no solicitadas.

Anne dijo que dudó muchas veces. "No estoy loca o tonta como algunos escriben en redes sociales, solo quería ayudar a una persona, y creí, me engañaron, lo reconozco", dijo en un clip reproducido en redes sociales. "Si alguien viene y te habla con dulzura... pues sí, caes. Así fue como sucedió".

Una ola de acoso y burlas a la víctima de la estafa del

falso Brad Pitt

Anne fue revictimizada por los medios y por las reacciones de la gente online. Exponer su caso, lejos de ayudarla, hizo que muchos se burlaran y la estigmatizaran aún más.

PUBLICIDAD

La agencia francesa de prensa (AFP), indicó que tras la traumática experiencia relatada por Anne, ahora enfrenta ahora una ola de acoso y burlas en redes sociales, al punto que la cadena televisiva retiró la entrevista.

Tras el programa retransmitido el domingo pasado, la víctima ha sufrido "una ola de acoso", indicó el presentador de TF1, Harry Roselmack.

"Para proteger a las víctimas, hemos decidido retirarlo de nuestras plataformas", añadió. AFP añadió que, según el canal, en el momento de la transmisión Anne estaba sufriendo una depresión severa y estaba hospitalizada para recibir tratamiento.

Anne estuvo al punto de querer quitarse la vida debido a la manipulación y el engaño, algo que empeoró al ser víctima de ciberacoso y burlas. Además, ahora lleva adelante diferentes acciones legales. Considera que el banco no la alertó sobre movimientos inusuales de su cuenta y que en los medios fue victimizada por el modo en que fue presentada.

Pero por otra parte, la víctima está recibiendo asesoría legal y apoyo emocional, ya que el sitio web "F my scamer" está intentando ayudarla con la investigación.

¿Cómo evitar estafas amorosas online?

Aunque parezca insólita la estafa sufrida por Anne, este tipo de delitos se multiplican día a día en todo el mundo.

La Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC) detalló que en 2021, la gente reportó pérdidas por un monto récord de $547 millones de dólares con estafas de romances. Ese monto representa un aumento de aproximadamente un 80% con respecto a los reportes recibidos por la FTC en 2020.

PUBLICIDAD

La FTC tiene una guía en línea con herramientas que podrían ayudar a las personas a evitar ser estafadas con esta modalidad. ¿Qué es una estafa de romance? Cuando conoces a una persona en un sitio web o aplicación de citas. Esa persona quiere comunicarse por fuera de la plataforma, ya sea por email, llamada telefónica u otro tipo de mensaje. Dice que vive lejos, que quizás por motivos de trabajo o porque está en el servicio militar o cualquier otra excusa no puede ir a una cita en persona.

Luego, en algún punto, empieza a pedir dinero. Quizás para pagar un boleto de avión para visitarlo, para una cirugía o para alguna otra cosa urgente. "Los estafadores de romances crean perfiles falsos en sitios y aplicaciones de citas, o se comunican a través de sitios de medios sociales populares como Instagram o Facebook. Los estafadores entablan una relación con usted para ganarse su confianza, y a veces, para lograrlo, hablan o chatean varias veces al día. Luego, inventan una historia y piden dinero", detalla la guía de FTC.

Las mentiras de los estafadores van rotando y van evaluando qué funciona mejor para llegar a su objetivo. Los estafadores hacen estas cosas para presionar a sus víctimas y lograr que les den dinero. Lo fundamental: Nunca le envíe dinero ni regalos a un enamorado que no haya conocido personalmente.

Si sospecha una estafa de romance:

Deje de comunicarse inmediatamente con esa persona.

Hable con alguien de su confianza.

Desconfíe de toda relación a distancia y si alguien intenta aislarlo de tu entorno, es una señal de alerta.

Verificar la identidad

Nunca enviar fotos íntimas:

PUBLICIDAD