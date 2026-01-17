Videos de Noticias La semana en video: la muerte de una mujer baleada por ICE en Minneapolis y el alza en las tarifas de algunos trámites migratorios Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video Nuevo video muestra los momentos previos a la muerte de una mujer baleada por ICE en Minneapolis

Un video que muestra los momentos previos a la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue baleada por un agente de ICE en Minneapolis, y el alza en las tarifas de algunos trámites migratorios del USCIS son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

PUBLICIDAD

1. Video muestra los momentos previos a la muerte de una mujer baleada por ICE en Minneapolis

Un video grabado por el agente de ICE que baleó mortalmente a Renee Nicole Good durante un operativo migratorio en Minneapolis, Minnesota, muestra los momentos previos al incidente que terminó con la vida de la mujer, de 37 años, el pasado 7 de enero

Video Nuevo video muestra los momentos previos a la muerte de una mujer baleada por ICE en Minneapolis

2. USCIS anuncia un alza en tarifas de ciertos trámites migratorios: estos son los nuevos costos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) avisó que varios de sus servicios aumentarán el 1 de marzo, destacando entre ellos los permisos de trabajo y las visas de residencia por certificación laboral de un patrón.

Video USCIS anuncia un alza en tarifas de ciertos trámites migratorios: estos son los nuevos costos

3. Video del disparo de ICE que causó la muerte de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense, en Minneapolis

Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, murió cuando un agente del ICE disparó contra su auto. El agente ha sido identificado fue Jonathan Ross.

Video Nuevo video del disparo de ICE que causó la muerte de una mujer estadounidense en Minneapolis

4. Trump anuncia dos posibles medidas en el mercado de bienes raíces: análisis e impacto en el sector

Comprar vivienda es el propósito de este 2026 para muchas personas en EEUU y el presidente Trump anunció recientemente medidas en contra de los grandes inversores inmobiliarios y también para reducir las tasas de interés.

Video Trump anuncia dos posibles medidas en el mercado de bienes raíces: análisis e impacto en el sector

5. Jornaleros que ayudaron a labores de limpieza tras el incendio Eaton enfrentaron el asedio de ICE

El incendio Eaton arrasó con todo a su paso en Altadena, California, en enero de 2025. En medio de la emergencia, varios jornaleros se unieron como voluntarios para ayudar a las labores de limpieza. Sin embargo, meses después los mismos trabajadores que ayudaron a la comunidad fueron perseguidos y detenidos por agentes de ICE mientras se dirigían a la zona de desastre.

Video Jornaleros que ayudaron a labores de limpieza tras el incendio Eaton enfrentaron el asedio de ICE

6. Trump considera realizar ataques terrestres en México contra los carteles: Sheinbaum respondió

Durante una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump dijo que considera realizar ataques por tierra contra los carteles de la droga, incluidos los de México. Tras las declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a su secretario de Relaciones Exteriores establecer contacto directo con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para entablar comunicaciones en materia de seguridad.