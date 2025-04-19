La semana en video: micrófono abierto entre Trump y Bukele y así encontraron el cuerpo de Gene Hackman

Video Video dentro de la casa de Gene Hackman: así estaba el día que lo hallaron muerto con su esposa

La esperada reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Nayib Bukele fue uno de los momentos noticiosos de los últimos siete días. También la revelacion de los videos policiales grabados durante el hallazgo de los cadáveres del actor Gene Hackman y su esposa en el hogar de ambos.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Un micrófono abierto graba a Trump diciendo a Bukele que los estadounidenses “son los siguientes”

Durante la reunión en la Oficina Oval entre los presidentes de El Salvador y EEUU grabaron a Donald Trump hablando sobre la posibilidad de enviar a criminales estadounidenses al Cecot, conocido como la "megacárcel". Este fue el momento.

2. El momento en que agentes de ICE detienen a un inmigrante cuando se presentaba a una cita en la corte

Cámaras de seguridad de una corte en New Hampshire captaron el momento en que dos agentes de inmigración arrestaron a un inmigrante venezolano en febrero pasado cuando se presentó en un tribunal por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI). Un adulto mayor terminó en el suelo en medio del proceso de detención.

3. Policía detiene a abuela hispana por una orden de deportación inválida: había pedido ayuda al 911

Una mujer vivió momentos de pánico cuando su auto se incendió en una autopista en Texas y llamó a la línea de emergencias. Cuando llegaron los policías fue detenida, bajo la excusa que tenía una orden de deportación. Sin embargo, la hispana está en proceso para obtener la visa U. Tras llamar a ICE y comprobar que la orden era invalida, los uniformados la dejaron libre.

4. El jefe de la MS-13 que se volvió informante del FBI y predicador

Este es el testimonio de Jorge Pineda, quien fue uno de los jefes de la Mara Salvatrucha en Los Ángeles. Entrevistado por Univision Noticias, cuenta cómo empezó a colaborar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y grabó cientos de llamadas con miembros de la pandilla que le confesaban sus crímenes. Pineda fue puesto en el Programa de testigos protegidos y ahora, con una nueva identidad, se dedica a predicar en iglesias.

5. Entre basura y ratas: así encontraron al actor Gene Hackman y su esposa

Las autoridades del condado de Santa Fé, en Nuevo México, hicieron públicos los videos corporales de los agentes que llegaron al hogar del actor Gene Harckman y su esposa tras la llamada de un trabajador que alertó a la policía. En su casa los encontraron sin vida y en las condiciones que pueden verse en el siguiente video.

6. Estos son los requisitos para obtener tu Real ID

Se acerca la fecha límite para la implementación del Real ID, el documento que necesitarás para poder viajar en avión dentro de Estados Unidos y visitar edificios federales. En este video, te explicamos cuáles son los documentos que debes tener a la mano para hacer el trámite.