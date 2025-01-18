La semana en video: el raro "tornado de fuego" en los incendios de California y la alerta por la "cuatridemia"

Video Más de 6 millones de personas están bajo alerta de incendios en California por los vientos de Santa Ana

Los devastadores incendios que arrasan el sur de California continúan dejando impactantes imágenes que siguen ocupando titulares y espacios en medios de comunicación de todo el mundo. También la cuenta atrás de cara al inicio del nuevo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. El raro "tornado de fuego" visto en los incendios de California

Los "tornados de fuego" son fenómenos poco comunes que solo se producen durante incendios muy intensos. Sin embargo, uno de ellos se observó cerca del área de Brentwood, afectada por los incendios en Los Ángeles. El tornado quedó grabado en el video que puedes ver a continuación.

Video El raro 'tornado de fuego' visto en las condiciones extremas del incendio Palisades en California

2. Una huida

entre chispas de fuego: así se ven desde dentro los incendios de Los Ángeles

De nuevo en los incendios del sur de California, un hombre intentaba controlar un fuego para salvar la casa de su novia. Sin embargo, no tuvo otra opción más que huir casi sin oxígeno y en medio de chispas. Esto es lo que vio.

Video Aterradora huida entre chispas de fuego volando: así se ve desde adentro un incendio en California

3. Las 100 órdenes ejecutivas que Trump asegura que firmará en su primer día de mandato

El presidente electo, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca este 20 de enero con una agenda histórica. En su primer día de mandato, planea firmar 100 órdenes ejecutivas que incluirían temas migratorios como la restauración del Título 42. En este video te explicamos cuántas órdenes ejecutivas han firmado otros exmandatarios en sus primeros 10 días en el cargo.

Video Trump planea firmar 100 órdenes ejecutivas en su primer día de mandato: estarían enfocadas en inmigración

4. Inmigrantes que aplicaron al ‘parole in place’ recibirán más de $500 como reembolso

Miles de inmigrantes pagaron la tarifa para realizar los trámites del ‘parole in place’. Sin embargo, el programa fue suspendido y unas 94,000 personas no pudieron continuar con el proceso, por lo que el gobierno federal anunció que reembolsará $580 a cada uno. Esto es lo que debes saber si eres uno de los afectados.

Video Inmigrantes que aplicaron al ‘parole in place’ recibirán más de $500 como reembolso: esto debes saber

5. Más de 30 estados en alerta por la llamada "cuatrimedia". ¿Qué es y cómo protegerte?

La llamada "cuatridemia" invernal, que se refiere a un aumento en los casos de covid-19, virus sincitial respiratorio, virus estomacales y gripe, ha generado un incremento en el número de pacientes que llegan a las salas de emergencia. Ya se reportan más de cinco millones de casos y al menos 63,000 hospitalizaciones, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Video Más de 30 estados están en alerta por la llamada 'cuatridemia': te contamos qué es y cómo protegerte

6. Olvidan a niña de 3 años en autobús escolar con temperaturas congelantes

Unos padres en Illinois denuncian que su hija de 3 años fue dejada dentro del autobús escolar con temperaturas bajo cero por varias horas. El vehículo recogió a la pequeña para llevarla al preescolar, pero durante el viaje la niña se durmió y fue olvidada, por lo que exigen a la escuela explicaciones sobre lo sucedido.