Videos de Noticias La semana en video: El anuncio de Trump de la expansión de los operativos de ICE a 5 ciudades y el endurecimiento de los procesos migratorios para la Green Card Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

El anuncio de Trump de la expansión de los operativos de ICE a 5 ciudades y el endurecimiento de los procesos migratorios para obtener una Green Card para residencia permanente son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

1. Trump anuncia expansión de operativos de ICE a 5 ciudades más tras muertes en Minnesota

El presidente Donald Trump confirmó que evalúa extender los operativos migratorios a otras cinco ciudades del país, en una entrevista con NBC.

2. Endurecimiento migratorio complica el acceso a la Green Card en Estados Unidos

El endurecimiento de las restricciones y de los procesos migratorios incrementó la preocupación entre solicitantes de la Green Card Los requisitos más rigurosos se convirtieron en un obstáculo para acceder a la residencia permanente, afectando a miles de personas en proceso.

3. Entra en vigor el Real ID obligatorio para viajar en avión dentro de Estados Unidos

A partir del 1 de febrero entró en vigor el documento electrónico especial conocido como Real ID, el cual se vuelve obligatorio en los aeropuertos para poder viajar en avión, incluso en vuelos dentro del territorio nacional. Autoridades señalaron que la medida buscó reforzar los controles de seguridad y la verificación de identidad de los pasajeros.

4. Nuevas restricciones al programa SNAP entraron en vigor a partir del 1 de febrero

A partir del 1 de febrero entraron en vigor nuevas medidas y restricciones para quienes solicitaron beneficios del programa federal SNAP, conocido como cupones de alimentos. El gobierno informó que los cambios se aplicaron para asegurar que el apoyo llegara únicamente a las personas que realmente lo necesitaron.

5. Frío récord en Florida: Miami despertó a 23°F y se esperaban "copitos de nieve" en la costa del Golfo

Florida se preparó para su amanecer más frío en casi dos décadas debido al impacto de una potente tormenta invernal. Se pronosticaron sensaciones térmicas de 23°F en Miami, 15°F en Orlando y hasta 12°F en Tallahassee. Autoridades instaron a proteger tuberías, plantas y mascotas, así como a ubicar refugios locales ante este histórico descenso de temperaturas.

6. La Casa Blanca habla sobre declaraciones de Donald Trump de un enfoque “más suave” en materia de inmigración

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló en conferencia de prensa sobre diferentes temas; incluyendo la seguridad en las elecciones y la estrategia en materia de inmigrantes en el país, incluyendo operativos, redadas y colaboración entre autoridades locales y federales.