La semana en video: presunto tráfico de dinero de La Luz del Mundo y la influencer que mostraba sus 'compras' robadas

Video Así luce la catedral de Notre-Dame: primeras imágenes tras la restauración por el incendio de 2019

Los detalles sobre una investigación de Estados Unidos a La Luz del Mundo y el cruce de declaraciones entre los países afectados por la amenaza de aranceles anunciados por el presidente electo, Donald Trump, fueron algunas de las noticias más destacadas de los días pasados.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. EEUU investiga presunto tráfico de dinero de La Luz del Mundo usando placas falsas de policía

Univision Noticias entrevistó a un exfiel de esta iglesia que asegura que fue engañado para llevar dinero de Estados Unidos a México, para lo cual le habrían entregado una placa policiaca falsa que mostraba en retenes militares. Agentes federales de EEUU indagan esta denuncia.

Video EEUU investiga el presunto tráfico de dinero de La Luz del Mundo usando placas policiacas falsas

2. "Compararnos con México es lo más insultante"

Los polémicos comentarios del primer ministro de Ontario, Doug Ford, frente a las amenazas de aranceles del presidente electo, Donald Trump, chocaron con la posición oficial del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien pidió unidad y se mostró abierto al diálogo. Las declaraciones de Trump generaron tensiones entre México, Canadá y Estados Unidos, abriendo dudas sobre el futuro del tratado comercial que comparten.

Video “Compararnos con México es lo más insultante”: político canadiense ante amenazas de aranceles

3. Así resguardarán las escuelas de Denver a sus estudiantes indocumentados de redadas de ICE

Scott Esserman, miembro de la junta educativa de las Escuelas Públicas de Denver, explica en este video cómo protegerán a los estudiantes de las deportaciones masivas prometidas por Trump.

Video Así resguardarán las escuelas de Denver a sus estudiantes indocumentados de redadas de ICE

4. Arrestan a 8 inmigrantes indocumentados en una casa de Florida: "Hay niños preguntando por sus padres"

Ocho inmigrantes indocumentados fueron arrestados en una casa en Port Charlotte, Florida, acusados de allanamiento y daños a la propiedad. Según familiares de los detenidos, los hondureños habían viajado de Texas a Florida para trabajar en la reparación de viviendas afectadas por el huracán Milton.

Video Arrestan a ocho inmigrantes indocumentados en una casa de Florida: "Hay niños preguntando por sus padres"

5. Influencer hispana publicó sus supuestas compras en una tienda, pero los videos son evidencia de su robo

Marlena Vélez, una influencer de 22 años, se grabó eligiendo artículos en una tienda Target, pero en la zona de autocobro no los pagó. La Policía de Cabo Coral publicó una imagen de la cámara de seguridad y un informante la reconoció por sus redes sociales. Estas son las imágenes.

Video Influencer hispana compartió en redes sus supuestas compras: los videos son prueba de sus robos

6. El caso de Hannah Kobayashi: la mujer que desapareció tras perder un vuelo

La cronología de los eventos clave en el caso de la mujer de 31 años que desapareció sin dejar rastro tras perder su vuelo de conexión en Los Ángeles.