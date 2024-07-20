La semana en video: el intento de asesinato de Trump y la denuncia de tortura de niños en El Salvador

Video El atentado a Trump y una hispana hallada muerta en Georgia: videos destacados de la semana

El intento de asesinato del expresidente Donald Trump ante miles de personas, registrado en video, será un momento que quedará grabado para la historia.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. El intento de asesinato de Trump durante un mitin

Donald Trump daba un discurso en un rally en Pennsylvania cuando se escucharon detonaciones. El momento en el que le dispararon e hirieron en la oreja quedó grabado en video y pronto dio la vuelta al mundo.

Video El momento en que disparan mientras Trump daba su discurso en el mitin en Pennsylvania

2. La Convención Republicana en la que Trump fue elegido candidato a presidente

Poco después de su intento de asesinato, el expresidente fue protagonista de la convención en la que su partido lo nombró candidato oficial a las próximas elecciones. En este video te resumimos parte de su esperada intervención en la que apareció con la oreja vendada.

Video El cierre de la Convención Nacional Republicana en 2 minutos

3. El récord de calor en EEUU

Las Vegas arde, casi de manera literal, al registrar 115 °F durante una semana por la ola de calor que afecta a EEUU. En una ocasión, incluso alcanzó los 120 grados, batiendo el récord de temperatura más alta vivida antes en la ciudad.

Video Un récord de 115 °F por siete días consecutivos: Las Vegas arde con la ola de calor en EEUU

4. Denuncian la detención y tortura de niños en El Salvador

La ONG Human Rights Watch denunció que decenas de niños han sufrido abusos a sus derechos humanos durante el régimen de excepción que continúa vigente en El Salvador. Samuel es uno de ellos.

Video Denuncian que más de 60 niños han sido detenidos y torturados en El Salvador: “En la cárcel te vas a pudrir”

5. Una cena sin probar y cianuro: la misteriosa muerte de seis turistas en Tailandia

Autoridades de Tailandia investigan la muerte de turistas vietnamitas y estadounidenses, que fueron encontrados si vida por una empleada en un lujoso hotel de Bangkok. Esto es lo que se sabe.

Video Una cena sin probar y cianuro: lo que se sabe sobre la muerte de 6 turistas en un hotel en Tailandia

6. La fastuosa boda del hijo menor de la familia más rica de Asia

Celebridades, políticos y hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dieron cita en las festividades de la boda Ambani, que contrató a famosos como Justin Bieber y Rihanna para cantar en las celebraciones.