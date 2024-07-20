La semana en video: el intento de asesinato de Trump y la denuncia de tortura de niños en El Salvador
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
El intento de asesinato del expresidente Donald Trump ante miles de personas, registrado en video, será un momento que quedará grabado para la historia.
Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1. El intento de asesinato de Trump durante un mitin
Donald Trump daba un discurso en un rally en Pennsylvania cuando se escucharon detonaciones. El momento en el que le dispararon e hirieron en la oreja quedó grabado en video y pronto dio la vuelta al mundo.
2. La Convención Republicana en la que Trump fue elegido candidato a presidente
Poco después de su intento de asesinato, el expresidente fue protagonista de la convención en la que su partido lo nombró candidato oficial a las próximas elecciones. En este video te resumimos parte de su esperada intervención en la que apareció con la oreja vendada.
3. El récord de calor en EEUU
Las Vegas arde, casi de manera literal, al registrar 115 °F durante una semana por la ola de calor que afecta a EEUU. En una ocasión, incluso alcanzó los 120 grados, batiendo el récord de temperatura más alta vivida antes en la ciudad.
4. Denuncian la detención y tortura de niños en El Salvador
La ONG Human Rights Watch denunció que decenas de niños han sufrido abusos a sus derechos humanos durante el régimen de excepción que continúa vigente en El Salvador. Samuel es uno de ellos.
5. Una cena sin probar y cianuro: la misteriosa muerte de seis turistas en Tailandia
Autoridades de Tailandia investigan la muerte de turistas vietnamitas y estadounidenses, que fueron encontrados si vida por una empleada en un lujoso hotel de Bangkok. Esto es lo que se sabe.
6. La fastuosa boda del hijo menor de la familia más rica de Asia
Celebridades, políticos y hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dieron cita en las festividades de la boda Ambani, que contrató a famosos como Justin Bieber y Rihanna para cantar en las celebraciones.