La semana en video: imágenes de destrucción tras el paso de Helene y nave de la NASA convertida en laboratorio

Video Helene deja destrucción y muerte en varios estados de EEUU: así puedes ayudar a los damnificados

El desastre causado por el huracán Helene en el sureste de EEUU, donde se contabilizan ya más de 200 muertos, fue retratado en decenas de videos compartidos en medios y redes sociales.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. Las críticas de republicanos a Trump por insultar a Harris

El expresidente Donald Trump volvió a insultar a su rival electoral, la vicepresidenta Kamala Harris, atacando incluso su capacidad mental. Sus comentarios ofensivos fueron criticados hasta por algunos republicanos.

Video Republicanos critican a Trump por insultar a Harris y atacar su capacidad mental

2. "Dile a mis hijos que los quiero": el último mensaje de una hispana que murió tras el paso de Helene

Bertha Mendoza es una de las hispanas que murió en medio de las inundaciones repentinas provocadas por el huracán Helene en Tennessee. Su esposo, Elías Ibarra, cuenta que Bertha lo llamó para pedirle auxilio y que en su última conversación le envió un mensaje de despedida a sus hijos.

Video El último mensaje de una hispana que murió tras el azote del huracán Helene: "Dile a mis hijos que los quiero"

3. El lago cubierto de escombros por el huracán Helene

Además de la pérdida de vidas humanas, Helene también causó grandes daños materiales. Las inundaciones catastróficas causadas en Carolina del Norte dejan escenarios “postapocalípticos”, según autoridades locales, como la turística zona de Lake Lure.

Video Mira el lago cubierto de escombros del huracán Helene que está a punto de colapsar una presa

4. Familia desaparece en México durante un viaje: el padre alcanzó a enviar un mensaje de alerta

Una pareja y su hija de 4 años viajaban desde Jalisco hasta Aguascalientes, México, pero desaparecieron en el camino y no se sabe nada de ellos. La familia viajaba en una camioneta y el padre alcanzó a enviar un mensaje de alerta a sus seres queridos tras notar que unos sujetos sospechosos los estaban siguiendo.

Video Familia desaparece en México durante un viaje: el padre alcanzó a enviar un mensaje de alerta

5. Ella se enamoró, lo trajo a EEUU... pero él terminó la relación tras obtener la tarjeta de residente permanente

Univision Noticias entrevistó a una hispana que asegura fue víctima de fraude matrimonial. Ella cuenta que se enamoró en Facebook de un hombre de India, se casaron allá e inició el proceso legal para que viniera a EEUU. Pero al llegar a este país se acabó el amor. Un mes después de que le llegó la tarjeta de residente permanente, él se fue de la casa, denuncia ella.

Video Se enamoró de él y lo trajo a EEUU, pero él terminó la relación cuando obtuvo la tarjeta de residente permanente

6. La nave de la NASA que pasó de avión espía a laboratorio

Una aeronave convertida en laboratorio reveló nueva información sobre las tormentas eléctricas.