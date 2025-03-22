La semana en video: la familia del venezolano que descubrió su deportación a El Salvador por un video y todo sobre Real ID

Video Niegan la entrada a EEUU a inmigrante con permiso de reingreso tras viajar a México

La detención de una inmigrante casada con estadounidense en el aeropuerto de Puerto Rico cuando regresaban de su luna de miel es uno de los temas que más interés despertó entre la audiencia en los pasados siete días. También las dudas sobre si CBP puede o no revisar nuestro teléfono y dispositivos electrónicos cuando entramos a Estados Unidos.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. "No viajen": habla el esposo de la hispana arrestada por ICE en Puerto Rico tras su luna de miel

Un ciudadano estadounidense denuncia que su esposa, una inmigrante peruana, fue detenida por ICE en el Aeropuerto Internacional de San Juan, Puerto Rico, cuando regresaban de su luna de miel. Él asegura que la hispana no tiene récord criminal y que estaba tramitando su residencia permanente.

Video "No viajen": habla el esposo de la hispana arrestada por ICE en Puerto Rico tras su luna de miel

2. Pareja deportada tras 35 años en EEUU denuncia que fue engañada por abogados

Nelson y Gladys González fueron detenidos por ICE cuando se presentaron a una cita migratoria de rutina. A pesar de los esfuerzos de su familia, esta pareja hispana fue deportada a Colombia tras permanecer durante más de tres décadas en EEUU. Sus hijas aseguran que fueron víctimas de "abogados fraudulentos" a los que contrataron para regularizar su estatus migratorio.

Video Pareja hispana es deportada tras vivir 35 años en EEUU: denuncian que fueron engañados por abogados

3. ¿Puede CBP registrarme el celular al entrar a EEUU?

Un abogado experto en inmigración explica en este video qué puede pasar cuando un oficial de CBP nos pide entregar nuestros aparatos electrónicos al entrar al país.

Video ¿Puede CBP registrarme el celular al entrar al país? Un abogado nos explica

4. Venezolano es deportado a El Salvador y su familia se entera por un video de Bukele: "No son malandros"

Juan Yamarte asegura que su hermano Melvin fue detenido por autoridades migratorias en Dallas, Texas, y que desde entonces no sabía de su paradero. Sin embargo, un video publicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le reveló a esta familia venezolana que el joven está entre el grupo de inmigrantes que fue deportado de EEUU hacia la "megacárcel" salvadoreña.

Video Joven venezolano es deportado a El Salvador y su familia se entera por un video de Bukele: “No son malandros”

5. "Mi hermano lava dinero del cartel": el juicio de Ángel del Villar, productor musical supuestamente vinculado al CJNG

El pasado lunes comenzó el juicio de Ángel del Villar, famoso productor musical de corridos. El FBI lo acusa de haber hecho negocios con una persona sancionada por promover conciertos musicales para lavar dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Video “Mi hermano lava dinero del cartel”: así empezó el juicio de Ángel del Villar, productor musical supuestamente vinculado al CJNG

6. Real ID: ¿desde cuándo será necesario para viajar en avión en EEUU y quiénes lo necesitan?

A pocas semanas de que comience a exigirse el Real ID para poder volar en avión dentro de Estados Unidos, muchas personas aún tienen dudas sobre este documento y su trámite. El congresista Jesús ‘Chuy’ García y el secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, unieron esfuerzos para explicarle a la comunidad hispana lo que deben saber de este documento.