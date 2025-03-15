La semana en video: el drama de una familia que se 'autodeportó' y ¿pueden revocar tu 'green card'?

Video Emotivo reencuentro entre madre hispana y su hija con cáncer tras ser arrestada por ICE: “Ella me necesita”

La historia de un hombre acusado de asesinar a su pareja inmigrante tras buscar en internet si era "ilegal" matar indocumentados y las dudas sobre cuándo es posible que las autoridades revoquen tu 'green card' fueron algunos de los temas que más interés despertaron en la audiencia en la última semana.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias:

1. La inmigrante que pidió a ICE que la deportaran y le respondieron que debía hacerlo ella misma

Tras permanecer indocumentada en EEUU por más de un año y medio, una mujer decidió que era el momento de volver a Honduras junto a su hija. Por esa razón, se presentó ante ICE y pidió que la deportaran. Sin embargo, la agencia afirmó que no podía hacerlo y que debía 'autodeportarse' ella misma.

2. El drama que vivió en su regreso una familia inmigrante que se 'autodeportó'

Una familia venezolana que vivió durante más de un año en California decidió 'autodeportarse' ante el temor por los arrestos de ICE y por una posible separación de sus hijos. Sin embargo, asegura que el viaje de regreso ha sido una travesía más difícil que la vivida para llegar a EEUU. Los migrantes aseguran que su objetivo era volar hacia Colombia, pero autoridades en México les impidieron abordar un avión y terminaron varados en una isla panameña.

3. ¿Pueden revocar tu 'green card'?

Hay cuatro razones principales por las que un residente permanente en EEUU puede perder su 'green card' y su estatus. El abogado Michael Méndez, experto en inmigración, las explica en este video.

4. Es acusado de asesinar a su pareja inmigrante tras buscar en internet si era "ilegal" matar indocumentados

Un hombre enfrenta cargos de asesinato por la muerte de su pareja, un joven inmigrante. De acuerdo con las autoridades, el acusado investigó en internet si era ilegal acabar con la vida de un indocumentado antes de cometer el crimen. El sospechoso también es acusado de alterar la escena del crimen para que pareciera un suicidio.

5. La inmigrante que cuida de su hija con cáncer detenida por ICE y liberada tras protestas

El arresto de Yolanda Magallón, una inmigrante de 50 años, provocó indignación y protestas en Los Ángeles luego de conocerse que es la responsable de cuidar de su hija con cáncer. Tras pasar varios días detenida, una jueza autorizó su libertad tras pagar una fianza de $1,500.

6. "Víctimas de abogados fraudulentos": la pareja detenida por ICE durante una cita con inmigración.

Gladys y Nelson González llegaron a EEUU hace 35 años y desde hace dos décadas viven en el sur de California bajo una orden de supervisión que mantenía suspendida su deportación. Sin embargo, cuando se presentaron a una cita con inmigración, ambos fueron arrestados y enviados a un centro de detención. Sus hijas denuncian que fueron víctimas de “abogados fraudulentos”.