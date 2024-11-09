La semana en video: elecciones, el caso de la sargento Sarah Roque y agentes fronterizos que vivían como reyes

Video Lo que no sabías sobre Susie Wiles, la mujer detrás del éxito de Trump y su nueva jefa de Gabinete

Las elecciones en las que Donald Trump logró una rotunda victoria marcaron la semana. Pero también hubo otros temas de interés como el caso de la sargento hispana Sarah Roque.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Trump arrasa y regresa a la presidencia de EEUU

Aunque las encuestas habían mostrado un resultado igualado entre ambos candidatos, Donald Trump se impuso con holgura sobre su contrincante, Kamala Harris, y regresará como presidente a la Casa Blanca.

2. ¿Cómo aplicará Trump su plan de deportaciones masivas?

En campaña, Trump reveló que planea endurecer varias de las medidas antiinmigrantes que aplicó durante su primer mandato, incluso invocar la llamada ‘Ley de Enemigos Extranjeros’, que le permitiría llevar a cabo deportaciones masivas sin audiencias y sin que exista siquiera la sospecha de que los migrantes han cometido un delito. Te explicamos lo que se sabe de este plan.

3. ¿Cómo pueden protegerse las familias inmigrantes ante este plan de deportaciones de Trump?

En este video, el abogado de inmigración Ezequiel Hernández ofrece consejos a las familias inmigrantes frente a la promesa del presidente electo de expulsar a 11 millones de personas indocumentadas y llevar a cabo el programa de deportación masiva más grande en la historia del país.

4. ¿Qué es el 'muro azul' y por qué ha sido clave en las elecciones?

Mucho se habló en estas elecciones del llamado 'muro azul', conformado por estados históricamente demócratas, entre ellos, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Estos estados votaron en bloque a favor de los demócratas desde 1992, pero en 2016 apoyaron a Donald Trump. En 2024, volvieron a ser determinantes para los resultados electorales, y te lo explicamos en este mapa interactivo.

5. Dos agentes fronterizos de EEUU vivían como reyes: fiscales alegan que recibían sobornos del narco

Una acusación penal afirma que dos agentes de aduanas recibieron decenas de miles de dólares de un cartel, a cambio de permitir que pasaran cargamentos de drogas a través de las garitas fronterizas donde ellos hacían revisiones. Ahora enfrentan una condena mínima de diez años de prisión.

6. Un soldado es acusado por el asesinato de la sargento hispana Sarah Roque

Un soldado de 21 años enfrenta cargos de asesinato y obstrucción a la justicia en relación con el caso de la sargento hispana Sarah Roque, adscrita a la base militar de Fort Leonard Wood, en Missouri, y quien fue hallada sin vida en un basurero.