La semana en video: último mensaje de una mujer abandonada en el desierto por un coyote y un migrante secuestrado logra huir

Video ¿Nueva estrategia de ICE? Aumentan los arrestos de inmigrantes en cortes de Inmigración

Las detenciones de personas indocumentadas en Estados Unidos por parte de ICE, ahora parecen centradas en las cortes migratorias a las que acuden para cumplir con las citas de sus procesos legales, han estado entre las historias más vistas.

Este y otros videos estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. El momento en el que varios hispanos son arrestados en su cita en corte de Inmigración

Varios inmigrantes, entre ellos cubanos, venezolanos, mexicanos y una colombiana, fueron arrestados por agentes tras acudir a sus citas en una corte de Inmigración en Phoenix, Arizona. A algunos les desestimaron sus casos antes de detenerlos. Activistas llegaron hasta el lugar con letreros para informarles a los detenidos sobre sus derechos.

Video Angustioso momento: varios hispanos son arrestados tras asistir a su cita en corte de Inmigración

2. El mensaje que grabó una mujer embarazada antes de morir en el desierto tras ser abandonada por un coyote

Aguida Vásquez emprendió una travesía para reunirse con su hermano en EEUU, pero se perdió en el desierto de Sonora tras ser abandonada por un coyote. "Esto es una verdadera pesadilla", dijo la joven, quien tenía 18 semanas de embarazo, en uno de los mensajes que logró grabar y enviarle a su familia. Tras varios días de búsqueda, las autoridades la encontraron muerta.

Video Hispana embarazada muere en el desierto tras ser abandonada por coyote: grabó mensaje de despedida

3. "Ángel Guardián", el operativo para arrestar indocumentados en California pese a políticas santuario

El Departamento de Justicia de EEUU puso en marcha la operación ‘Ángel Guardián’ para identificar y arrestar a inmigrantes indocumentados que ya habían sido deportados y reincidieron en delitos en California. El plan desafía las leyes santuario del estado.

Video Lanzan operativo para arrestar indocumentados en California pese a políticas santuario: esto se sabe

4. Quedó sin dinero tras el arresto de sus padres por ICE: ahora depende de la ayuda de vecinos

Una joven de Maryland se quedó sola tras el arresto de sus padres por parte de agentes de ICE cuando iban camino a trabajar al campo. Sin dinero para comer, ahora depende de la ayuda de sus vecinos y recauda fondos en GoFundMe para pagar al abogado que podría evitar la deportación de sus seres queridos.

Video Quedó a la deriva y sin dinero tras el arresto de sus padres por ICE: depende de la ayuda de vecinos

5. El dramático momento en que una policía le suplica a un sospechoso que no la dispare

Una oficial de la policía en Fountain Valley, California, le imploró a un sospechoso que no le disparara tras ser desarmada durante un forcejeo dentro de su patrulla. El hombre, acusado de intentar robar un auto, intentó huir con el arma, pero fue abatido por las autoridades.

Video “No me dispares”: el dramático momento en que una oficial le suplica a un sospechoso que la desarmó

6. Inmigrante salta por la ventana desde el segundo piso de una casa donde lo tenían secuestrado

Un inmigrante logró escapar por la ventana de una casa en Houston, Texas, donde permanecía secuestrado. Su captor exigía $2,000 a su familia en México para liberarlo. Tras varios días sin comida, el hombre saltó desde un segundo piso y pidió ayuda a la policía.