La semana en video: el alguacil de Florida que amenazó con matar a manifestantes y la redada en la que participó la secretaria Noem

Las redadas migratorias llevadas a cabo en multitud de puntos de Estados Unidos continuaron siendo unos de los temas de más interes para la audiencia durante los pasados siete días. En una de ellas estuvo presente la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuya participación quedó grabada en imágenes.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. "Te mataremos": un alguacil de Florida amenaza con matar a manifestantes

Wayne Ivey, alguacil del condado de Brevard, dijo que si algún manifestante protesta de manera violenta “avisaremos a tu familia dónde recoger tu cuerpo, porque te mataremos”. Sus declaraciones tuvieron lugar antes de las manifestaciones previstas contra el gobierno de Donald Trump en un evento llamado 'No Kings Day'.

2. El arresto de ICE a todos los trabajadores de un restaurante en Texas, incluso a sus propietarios

Agentes de ICE realizaron nuevos operativos migratorios en restaurantes, carnicerías y clubes nudistas del sur de Texas. Testigos aseguran que llegaron sin órdenes de registro y se llevaron a varios empleados y dueños de algunos negocios. Los arrestos de inmigrantes han despertado la preocupación entre la comunidad y los economistas.

3. El violento arresto de ICE a un trabajador latino con green card: asegura que fue golpeado en un cementerio

Alejandro Reyes fue detenido por agentes de ICE cuando se dirigía a su trabajo. El hombre asegura que los oficiales vieron su tarjeta de residencia. Sin embargo, no dejaron de golpearlo.

4. Elon Musk propone un nuevo partido político en EEUU

En el medio de su sonada pelea en redes sociales con Donald Trump, el magnate multimillonario le preguntó a sus 220 millones de seguidores si creían que es tiempo de crear un nuevo partido en Estados Unidos. Un día después, Musk señaló que el 80% de los encuestados apoyaba la idea.

5. "Se reían y grabaron a mis hijos", denuncia una mujer tras una redada en la que participó Kristi Noem

Agentes de ICE encapuchados y con armas largas entraron a la casa de una madre de cuatro hijos en Huntington Park, California, acompañados por la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, buscando a la pareja de la mujer. Vecinos denuncian que el operativo fue grabado y los oficiales entraron a la casa sin mostrar previamente una orden.

6. ¿Quiénes se verán beneficiados por el aumento del cheque del Seguro Social?

Millones de beneficiarios del Seguro Social, que por años se vieron afectados por una norma que redujo sus cheques, comenzaron a recibir un aumento desde el mes de abril. La Administración del Seguro Social (SSA) estima que los ajustes finales estarán listos en noviembre de 2025. Te lo explicamos en este video.