Navidad ¿Cuándo nació Jesús?: Te explicamos el origen de la Navidad y porqué se celebra como lo hacemos hoy en día La Navidad es la festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, pero ahora ya es un evento global. ¿Cómo pasó la Navidad de ser una fiesta de "descontrol y alcohol" en la Edad Media a la fiesta familiar que es hoy? ¿Y de dónde salió Santa Claus? ¿Y San Nicolás? ¿También se celebra la Navidad el 7 de enero?



Video Hasta 51 árboles de Navidad iluminados y retratos de Trump: así adornó Melania la Casa Blanca

La Navidad es una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús.

Pero ¿sabías que los primeros seguidores de Jesús no celebraban su nacimiento cada año? ¿O que Santa Claus está inspirado en los actos de bondad de un santo cristiano del siglo IV? ¿Y has oído hablar de la moderna tradición japonesa de comer Kentucky Fried Chicken en Navidad?

PUBLICIDAD

Desde comienzos del siglo XX, la Navidad ha evolucionado de una festividad religiosa a una celebración cultural enormemente popular, observada tanto por personas cristianas como seculares en todo el mundo, que se reúnen con sus familias, intercambian regalos y tarjetas y decoran árboles navideños.

Aquí, un repaso por la historia, las creencias y la evolución de la Navidad:

El origen de la Navidad

Los primeros seguidores de Jesús no conmemoraban anualmente su nacimiento, sino que se centraban en celebrar su resurrección durante la Pascua.

La historia del nacimiento de Jesús aparece solo en dos de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento: Mateo y Lucas. Ambos ofrecen detalles distintos, aunque coinciden en que Jesús nació en Belén.

¿Cuándo nació Jesús?

La fecha exacta —el día, el mes e incluso el año— del nacimiento de Jesús es desconocida, señaló Christine Shepardson, profesora de la Universidad de Tennessee y estudiosa del cristianismo primitivo.

La tradición de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, explicó, surgió recién en el siglo IV.

“Es difícil decir cuán importante fue el siglo IV para la construcción del cristianismo tal como lo vivimos hoy”, dijo Shepardson. Fue entonces, bajo el emperador Constantino, cuando los cristianos comenzaron a reunirse en iglesias en lugar de hacerlo en casas particulares.

Algunas teorías sostienen que la fecha coincide con festividades paganas del solsticio de invierno ya existentes, entre ellas la celebración romana del Sol Invictus, o “Sol Invencible”, el 25 de diciembre.

PUBLICIDAD

¿Hay navidades en otra fecha diferente al 25 de diciembre?

Personas pasean en un parque decorado para las festividades de Navidad (festejo ortodoxo) en Moscú, Rusia, el martes 7 de enero de 2025. Imagen Alexander Zemlianichenko/AP



Mientras que la mayoría de los cristianos celebra la Navidad el 25 de diciembre, algunas tradiciones cristianas ortodoxas orientales (en Georgia, Rusia, Bielorrusia, y otros países de Europa del este) lo hacen el 7 de enero.

Esto se debe a que siguen el antiguo calendario juliano, que tiene un retraso de 13 días respecto al calendario gregoriano que es el que rige a las iglesias católica y protestantes, así como por gran parte del mundo secular en Occidente.

Navidad: del alcohol y descontrol en la Edad Media, a la fiesta familiar moderna

Durante siglos, especialmente en la Edad Media, la Navidad estuvo asociada a celebraciones callejeras descontroladas, con banquetes y consumo de alcohol, y para muchos cristianos “no gozaba de buena reputación como festividad”, explicó a AP Thomas Ruys Smith, profesor de literatura y cultura estadounidense en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra.

Pero en el siglo XIX, añadió, la Navidad se volvió “respetable”, con “la celebración doméstica que entendemos hoy: centrada en el hogar, la familia, los niños y el intercambio de regalos”.

Las raíces de la Navidad moderna se remontan a Alemania.

A finales del siglo XIX, existen registros de árboles de Navidad y entrega de regalos que, según Smith, luego se expandieron a Gran Bretaña y Estados Unidos, ayudando a revitalizar la festividad a ambos lados del Atlántico.

PUBLICIDAD

Dos escritores que ayudaron a popularizar la Navidad

Un retrato del escritor Charles Dickens. Imagen AP



La Navidad ganó aún más popularidad con la publicación de Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, en 1843, que narra la historia de Ebenezer Scrooge, un hombre avaro que desprecia la Navidad y que recibe la visita de tres espíritus, el de las Navidades pasadas, presentes y futuras, que le muestran las consecuencias de su egoísmo en el pasado y presente, y un futuro desgarrador. A partir de la visión, Scrooge despierta en Navidad como un hombre generoso y renovado.

Y con los escritos de Washington Irving, quien era admirador de San Nicolás y describía la festividad como un tiempo de reunión familiar, de hospitalidad y armonía, y que enfatizaba en las comidas compartidas. Irving presenta la Navidad como una celebración religiosa y también como una fiesta capaz de fortalecer los lazos comunitarios.

Estos escritores contribuyeron a popularizar la celebración navideña en el Estados Unidos más moderno.

El gran árbol de Navidad se comienza a convertir en un clásico

Rockefeller Center y el encendido de Navidad del 30 de noviembre de 2022, en Nueva York. Imagen Julia Nikhinson/AP



El primer árbol de Navidad del Rockefeller Center fue instalado por trabajadores en 1931 para levantar el ánimo durante la Gran Depresión.

La tradición se consolidó en 1933 con la primera ceremonia oficial de encendido del árbol, que hoy sigue siendo una de las atracciones navideñas más populares de Nueva York, y más famosas del mundo.

El Santa Claus secular de Estados Unidos se inspira en un santo cristiano

San Nicolás fue un obispo cristiano del siglo IV originario de la ciudad portuaria mediterránea de Myra (en la actual Turquía). Sus actos de generosidad inspiraron la leyenda secular de Santa Claus.

PUBLICIDAD

Las historias sobre el bondadoso San Nicolás, celebrado cada 6 de diciembre, van mucho más allá de repartir dulces y juguetes a los niños. Se cree que intercedió en favor de prisioneros condenados injustamente y que salvó milagrosamente a marineros atrapados en tormentas.

La devoción a San Nicolás se extendió durante la Edad Media por toda Europa y se convirtió en un tema favorito del arte medieval y de las obras litúrgicas. Es el santo patrono de los marineros y de los niños, así como de Grecia, Rusia y Nueva York.

La devoción a San Nicolás decayó tras la Reforma Protestante del siglo XVI, salvo en los Países Bajos, donde su figura perduró como Sinterklaas, que es una contracción de Sint Nikolaas.

La preservación de esta figura por parte de los holandeses fue clave para la evolución posterior del personaje ya que, los protestantes de Países Bajos que se establecieron en Nueva York, la entonces Nueva Ámsterdam, llevaron consigo esa tradición y con el tiempo evolucionó en el Santa Claus moderno.

No solo Santa Claus entrega los regalos

Un hombre como Santa Claus (San Nicolás, o Papá Noel) en un centro comercial de South Portland, Maine. Imagen Robert F. Bukaty/AP



En el Reino Unido es Father Christmas; en Grecia y Chipre, San Basilio (quien llega en la víspera de Año Nuevo).

En algunas zonas de Italia es Santa Lucía (a comienzos de diciembre) y en otras regiones de ese país, es la Befana, una figura parecida a una bruja que trae regalos durante la Epifanía, el 6 de enero.

En lugar de un Santa Claus amigable, en Islandia los niños reciben regalos de 13 traviesos hermanos trol, conocidos como los Yule Lads, que según el folclore bajan de su cueva en la montaña durante los 13 días previos a la Navidad.

PUBLICIDAD

En el País Vasco, en el norte de España, está el Olentzero, un carbonero que baja de las montañas para llevar regalos a los niños que se han portado bien (y carbón a los que se han portado mal).

En Alemania, Austria y Suiza, es el “Niño Jesús”, Christkind, que trae los regalos en Nochebuena.

Tradiciones cristianas de la Navidad: pesebres, árboles y muérdagos

Un belén, pesebre o nacimiento, es iluminado por un árbol de Navidad en Payrow Plaza en Bethlehem, Pensilvania, conocida como la "Ciudad de la Navidad de Estados Unidos". Imagen Luis Andres Henao/AP



Una de las tradiciones más antiguas asociadas a la Navidad es llevar vegetación —acebo, hiedra o árboles perennes— al interior de los hogares. Determinar si se trata de una tradición estrictamente cristiana es más complejo.

“Para muchas personas, el árbol perenne puede simbolizar la promesa de vida eterna de Cristo y su regreso de la muerte”, dijo Smith. “Así que se puede interpretar esta tradición dentro del marco cristiano”.

La decoración de árboles perennes es una costumbre alemana que comenzó en el siglo XVI, explicó Maria Kennedy, profesora del Departamento de Estudios Estadounidenses de la Universidad Rutgers–New Brunswick. Posteriormente se popularizó en Inglaterra y Estados Unidos.

“El muérdago, un arbusto perenne, se utilizaba en celebraciones que se remontan a los antiguos druidas, líderes religiosos celtas, hace unos 2,000 años”, escribe Kennedy en La sorprendente historia de las tradiciones navideñas. “El muérdago representaba la inmortalidad porque seguía creciendo en el momento más oscuro del año y daba bayas blancas cuando todo lo demás había muerto”.

PUBLICIDAD

Otras tradiciones incluyen los servicios religiosos navideños y los pesebres en hogares e iglesias. Más recientemente, los nacimientos colocados en espacios públicos en Estados Unidos han generado batallas legales sobre la separación entre Iglesia y Estado.

Los villancicos navideños, escribe Kennedy, también pueden rastrearse hasta tradiciones europeas, cuando las personas iban de casa en casa durante el período más oscuro del año (inicio del invierno) para desear buena suerte, salud y prosperidad para el año venidero. “Recitaban poesía, cantaban y a veces representaban pequeñas obras. La idea era que estos actos trajeran buena fortuna e influyeran en una futura cosecha”, señala.

Kentucky Fried Chicken en Navidad, en Japón

Entre las muchas tradiciones navideñas que han sido adoptadas y adaptadas en todo el mundo, hay una que involucra a KFC. En 1974, KFC lanzó una campaña navideña en la que comenzó a vender pollo frito acompañado de una botella de vino para usar en cenas de Navidad.

Según KFC, la idea surgió cuando un empleado escuchó a un cliente extranjero decir en uno de los restaurantes de Tokio que, como no podía conseguir pavo en Japón, tendría que celebrar la Navidad con Kentucky Fried Chicken.

“Eso quedó grabado”, dijo Smith. “Y aún hoy hay que pedir el KFC con meses de anticipación para asegurarse de tenerlo el día de Navidad”.