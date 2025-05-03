La semana en video: inmigrante pasó horas en un árbol para huir de ICE y la niña bajo custodia de EEUU cuyos padres fueron deportados

Video "Estoy rodeado": las imágenes que transmitió en redes el inmigrante que subió a un árbol para evitar a ICE

La odisea de un inmigrante que pasó horas subido a un árbol en Texas (y que transmitió el momento en sus redes sociales) para evitar ser detenido por agentes de ICE fue una de las noticias que más atención recibieron por parte de la audiencia en la última semana.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. El inmigrante que pasó horas subido a un árbol para no ser detenido por ICE

Un inmigrante guatemalteco de 29 años pasó más de siete horas en lo alto de un árbol en San Antonio, Texas, huyendo de agentes de ICE. Sin embargo, finalmente decidió bajar pacíficamente y fue detenido. En video quedó grabado el momento en que el inmigrante se entrega las autoridades.

Video Inmigrante que subió a un árbol para huir de ICE acabó siendo arrestado: todo quedó en video

2. Abogada de inmigración recibe carta ordenándole salir del país pese a ser estadounidense

Harriet Steele, abogada de inmigración nacida en Los Ángeles, recibió un inesperado correo del DHS dándole siete días para salir de EEUU. Aunque es ciudadana de este país, el mensaje afirmaba que su permiso para estar en el país había expirado.

Video Abogada de inmigración recibe carta del DHS ordenándole salir del país a pesar de ser estadounidense

3. La niña de 2 años que quedó bajo custodia del gobierno tras la deportación de sus padres

Maikelys Espinoza, una niña de 2 años nacida en Perú, quedó bajo custodia del gobierno de EEUU tras la deportación de sus padres venezolanos. La menor había sido separada de su familia cuando se entregaron en la frontera en mayo de 2024. Sin pruebas, el gobierno estadounidense asegura que el papá de la pequeña es parte del Tren de Aragua y que la madre recluta mujeres para el narcotráfico.

Video Niña de 2 años queda bajo custodia del gobierno tras deportación de sus padres: familia exige su regreso

4. El operativo de ICE en Florida que acabó con 1,100 indocumentados detenidos

Más de 1,100 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en el que es catalogado como el mayor operativo conjunto de inmigración en la historia de Florida. Entre los detenidos hay 378 personas que tenían órdenes de deportación, según autoridades.

Video Operativo de ICE en Florida deja más de 1,100 inmigrantes indocumentados detenidos: esto se sabe

5. Ella abrió varias tiendas en EEUU, pero la acusan de lavar $18.5 millones del narco

La guatemalteca Brenda Barrera, dueña de una cadena de tiendas en Oregon y Washington, ha sido acusada de lavar $18.5 millones. Ella cobraba una comisión del 10% por cada transferencia de dinero que hacían narcotraficantes y ahora enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión, según documentos judiciales.

Video Ella abrió muy rápido varias tiendas en EEUU, pero la acusan de lavar $18.5 millones del narco

6. La detención del sospechoso de robar el bolso de Kristi Noem

Un hombre de 49 años, de origen chileno fue detenido por las autoridades como el principal sospechoso del robo del bolso de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien señaló que “esta persona es un delincuente profesional que lleva años en nuestro país de forma ilegal”. El hombre fue condenado a tres años de prisión en Reino Unido en 2015 por robar carteras y otros artículos en bares y restaurantes.