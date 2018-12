Dane Best, de 9 años, logró convencer a los líderes de Severance, un pequeño pueblo al norte de Colorado, de revocar una prohibición que ha afectado por casi un siglo principalmente a los niños de esta zona. Después de escuchar los argumentos del pequeño, la directiva del consejo del poblado decidió por unanimidad que los niños pueden volver a jugar lanzándose bolas de nieve unos a otros.

La madre de Dane, Brooke Best, contó al diario local The Greeley Tribune que el pequeño había estado hablando del tema sin parar desde hace un mes y medio, cuando descubrió que jugar con las bolas de nieve era ilegal. La última vez que nevó, reporta el medio, Dane y sus amigos se lanzaron nieve, aunque vigilando que no los viera la policía. Bromeaban con la idea de que estaban rompiendo la ley.