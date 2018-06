La rapera Nicki Minaj condena imágenes de centro de detención de niños y cuenta su historia: "Entré ilegalmente al país a los 5 años"

Usando una de las fotos de los centros de detención de niños durmiendo en el suelo y cobijados por mantas térmicas de aluminio, la rapera compartió un contundente repudio a lo que viene pasando en su cuenta de Instagram: “Yo vine a este país como un inmigrante ilegal a los cinco años. No puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me separaran de mis papás. Esto me da mucho miedo. Por favor paren esto”.