Jennifer López y Shakira reivindican el orgullo latino y critican la política migratoria en su presentación en el Super Bowl

J-Lo, que nació en el Bronx de padres boricuas, honró su herencia usando una capa de plumas que mostraba la bandera de Estados Unidos por un lado y la de Puerto Rico por el otro. Abrió la capa para mostrar el lado puertorriqueño mientras su hija Emme Muñiz hizo su debut mundial como cantante, al liderar un coro de niños vestidos de blanco, mientras Shakira le tocaba la batería en la pieza "Born in the USA" de Bruce Springsteen.



El show del intermedio lo comenzó Shakira, quien vestida de rojo interpretó su éxito de 2009 "She Wolf" antes de ponerse detrás de la guitarra para "Empires" de 2014. Tras una danza del vientre que hizo con una cuerda entre las manos llevó a "Whenever, Wherever" de 2001. Entonces entró la estrella de música urbana Bad Bunny para una interpretación de "I Like It" de Cardi B. Mientras Shakira bailaba, cantó su reciente éxito "Callaíta" antes de ceder el escenario a López.