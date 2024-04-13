El fenómeno 'Bichota': el imperio que construyó Karol G

Por donde pasa, arrasa como un huracán: todos se saben sus canciones, quieren su pelo de colores y vestirse como ella, hablar con acento paisa y ser 'bichotas'. Karol G ha trascendido su faceta musical hasta convertirse en un fenómeno cultural masivo que la ha erigido como la artista urbana más conocida y reproducida en el mundo.

Carolina Giraldo, conocida artísticamente como Karol G, nació en 1991 en Medellín y en 2006 inició su carrera en el mundo de la música, participando en la edición colombiana del concurso Factor X. No fue hasta más de una década después, en 2017, que lanzó su primer álbum de estudio, 'Unstoppable'.

PUBLICIDAD





Karol G, en su gira "Mañana Sera Bonito" en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el jueves 8 de febrero de 2024. Imagen (Foto AP/Eduardo Verdugo)



No fue fácil posicionarse y triunfar en un género dominado por hombres, en el que las mujeres habían quedado relegadas a un papel secundario apareciendo con poca ropa en los videos musicales de reguetón.

'

Pero Karol, junto a una generación entera de mujeres que querían abrir espacio en este mundo masculino, logró igualar, y en muchos casos superar, a sus pares masculinos.

'La Bichota' conquista el mundo

'La Bichota' logró crear un imperio desde Medellín para el mundo, acumulando éxitos y rompiendo récords: ha sido nominada nueve veces a los Grammy latinos -y salió victoriosa en dos- y en dos ocasiones a los Grammy, logrando en la última edición el de Mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito'.

Billboard la nombró Mujer del Año 2024.

"Durante muchos años me vi decepcionada del hecho de ser mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música", dijo en su discurso al recoger el Grammy.

Una nueva coronación para Karol G llegó el viernes cuando el F.C. Barcelona anunció que su primer equipo femenino lucirá el logotipo de ella en la camiseta que estrena frente al Villarreal este sábado 13 de abril. Y el equipo masculino del Barcelona la lucirá contra el Real Madrid el 21 de abril en el clásico de La Liga.





El FC Barcelona anunció que su equipo lucirá el logotipo de la artista colombiana Karol G (imagen) en la camiseta del clásico de LaLiga EA Sports, el próximo 21 de abril en el Santiago Bernabéu. El corazón espinado de la artista sustituirá al logotipo de Spotify en el frontal azulgrana en el duelo contra Real Madrid. Imagen EFE/ Spotify



El año pasado también dio el salto a la interpretación con una aparición en la miniserie 'Griselda', de Netflix, protagonizada por la también colombiana Sofía Vergara. También lanzó su propia discográfica, Bichota Records.

PUBLICIDAD

El triunfo de las 'Qlonas'

Karol G además creó la Fundación Con Cora, que promueve el empoderamiento a mujeres cabeza de familia, jóvenes en riesgo, niños con enfermedades crónicas, embarazo adolescente, mujeres en cárceles, entre otras.

En varias cárceles de Colombia la artista protagonizó algunos momentos solidarios el año pasado, cantando junto a las presas varias canciones, incluidos los versos de 'El Makinon' que dicen "desde chamaquita (pequeña) rompiendo la ley".

Karol G arrancó su gira por Latinoamérica y Europa el pasado diciembre con dos shows 'sold out' en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, adonde llevó su 'Mañana Será Bonito Tour' en referencia al álbum que la encumbró en el género urbano en 2023 junto a su gemelo 'Mañana Será Bonito Bichota Season'.

Ya ha visitado a sus 'bichotas' de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela y Bogotá, donde llenó dos noches seguidas el estadio El Campín, para seguir con su recorrido: Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Suiza, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Portugal para finalizar en España, donde llenará de 'qlonas' tres noches seguidas el Santiago Bernabéu.

Y es que el imperio que consiguió levantar la cantante va más allá de canciones como 'Tusa', 'Provenza' o 'TQG' -junto a Shakira-, que ya son himnos de una generación, y supo aprovechar su mensaje y su imagen para reunir una legión de seguidoras que quieren ser como ella.

Ya tenga el cabello azul, rojo o rosa, se decante por pantalones o minifaldas, el poder de la 'Bichota' es que cualquiera puede sentirse identificada con ella, ensalza y acoge a todo tipo de personas y los hace sentir parte de una comunidad.

PUBLICIDAD

Parece que Karol G está en lo más alto, todo lo que toca es éxito, pero su futuro solo augura aún más triunfos porque como ella misma dice: "el flow no está a la venta".