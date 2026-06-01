Honda Honda llama a revisión casi 99,000 vehículos por riesgo de activación inesperada de bolsas de aire La alerta de seguridad de Honda afecta modelos Acura y Honda fabricados entre 2016 y 2026

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Honda anunció el retiro del mercado de cerca de 99,000 vehículos en Estados Unidos debido a un defecto que podría provocar la activación involuntaria de las bolsas de aire del lado del pasajero, informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

La llamada a revisión involucra un sensor de peso ubicado en el asiento delantero del pasajero que podría agrietarse y generar un cortocircuito. Como consecuencia, las bolsas de aire podrían desplegarse cuando no deberían hacerlo, incluso si en el asiento viaja un bebé en una silla infantil o un menor de edad, situaciones en las que el sistema normalmente bloquea su activación.

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Inicialmente, la NHTSA señaló que el retiro incluía ciertos modelos Honda Accord, Accord Hybrid y Acura TLX. Sin embargo, la campaña también abarca otros vehículos de las marcas Honda y Acura.

Entre los modelos afectados se encuentran los Acura TLX, RDX y MDX, además de varios vehículos Honda como Accord, Accord Hybrid, Civic, CR-V, CR-V Hybrid, Fit, HR-V, Insight, Odyssey, Passport, Pilot y Ridgeline.

Los años modelo involucrados varían según el vehículo y abarcan desde 2016 hasta 2026.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado accidentes ni personas lesionadas relacionados con esta falla.

Como medida correctiva, los concesionarios reemplazarán de manera gratuita el sensor de peso del asiento delantero del pasajero. Honda notificará a los propietarios afectados para que programen la reparación.

Los conductores que deseen verificar si su vehículo forma parte de la llamada a revisión pueden consultar el número de identificación vehicular (VIN) en el sitio oficial de la NHTSA.