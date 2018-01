Hace 12 años una serie animada predijo que Oprah Winfrey sería la presidente de EEUU, justo en 2020

La empresaria y presentadora Oprah Winfrey dijo en una entrevista de Bloomberg difundida a principios de marzo, que la victoria de Trump la había llevado a repensar la posibilidad de ser elegida para la Casa Blanca. "Nunca consideré la cuestión ni siquiera como una posibilidad...pensaba que no tenía la preparación suficiente", dijo y prosiguió: "Ahora solo pienso 'oh, oh'".