"Es un tigre", dijo a la operadora una mujer que iba a fumar marihuana en una casa abandonada

"No le miento", dijo a la operadora la mujer, que prefirió no ser identificada por las autoridades, según registros de la llamada a los que tuvo acceso el diario Houston Chronicle. "No sé cómo llegó allí (a la jaula). No es un bebé tigre, es un tigre bastante grande". Al otro lado del teléfono, quien la asistía no lograba entender: "¿Cómo conseguiste un tigre?", le preguntó.