"Es decepcionante y doloroso": el rapero Jay-Z arremete contra Donald Trump antes de su aparición en los Grammy

Al parecer Donald Trump pasó la noche del sábado viendo en la televisión al cantante Jay-Z en su entrevista con Van Jones en la cadena CNN, porque esta mañana de domingo se levantó muy temprano a responder las críticas que el cantante le había hecho por referirse a los países africanos y a Haití como “hoyos de mierda”.

“Alguien puede por favor informarle a Jay-Z que, a raíz de mis políticas, el desempleo entre los afroamericanos ha sido reportado como el más bajo alguna vez registrado”. Con las reacciones virales que el presidente suele desatar, el mensaje consiguió 70,000 likes y un verdadero debate en Twitter.



Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de enero de 2018