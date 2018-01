Así ha ofendido Trump a tu país: De "agujero de mierda" a "todos están enfermos de sida"

Sudáfrica

Como si los sudafricanos no hubieran olvidado aquel polémico tuit de 2013, en el que el que el magnate Donald Trump se refirió a este país como “un caótico nido de crimen que estaba a punto de explotar”, respondieron con vehemencia al insulto que Trump le profirió a todos los países africanos al llamarlos “hoyos de mierda”.

La diputada general de Suráfrica, Jessie Duarte, le contestó enfática: “El nuestro no es un país de mierda, así como no lo es Haití y ninguno de los otros países ofendidos. No es como que en Estados Unidos no hayan terribles problemas Allá hay gente que no tiene servicio de salud”.