El extraño e inmenso pez más grande que una cama king-size que apareció en la costa de Oregon

Un pez raro y enorme pez, llamado pez luna, que se pensaba que solo vivía en aguas templadas del hemisferio sur, llegó a la costa norte de Oregón, en la costa oeste de Estados Unidos, atrayendo la atención de miles alrededor del mundo, que ven las imágenes con sorpresa.

El pez luna (conocido con nombres como Mola tecta o hoodwinker sunfish, en inglés) de 7.3 pies (2.2 metros) apareció por primera vez en la playa de Gearhart, informó el Acuario Seaside en un comunicado.

Para dar una idea del tamaño, el pez es más grande que una cama king size.

El pez todavía estaba en la playa el viernes y podría permanecer allí durante semanas, dijo el acuario, ya que es difícil para los carroñeros perforar su dura piel.

Esta imagen difundida por el Acuario Seaside muestra un ejemplar de pez luna que apareció en una playa, el 3 de junio de 2024, en Gearhart, Oregon. Imagen Tiffany Boothe/AP



Las fotos proporcionadas por el acuario mostraban un pez plano, redondo y gris tendido en la arena. Las fotos de una persona junto a él dan una idea de su gran escala y tamaño.

El revuelo que ha creado en las redes sociales impulsó a una investigadora que vive en Nueva Zelanda, que ha estudiado el pez luna, a ponerse en contacto con el acuario.

Después de observar fotografías del pez, Marianne Nyegaard pudo confirmar que efectivamente se trataba de una especie de pez luna más rara que el oceánico más común, y dijo que creía que podría ser el pez más grande de este tipo jamás visto, según el acuario.

En una investigación publicada en 2017, Nyegaard descubrió a través de muestreo genético y observación que el pez luna, o Mola tecta, era una especie diferente al pez luna oceánico, Mola mola.

"Tecta" en latín significa escondido o disfrazado, refiriéndose a una nueva especie que había estado "oculta a plena vista", informó el centro oceánico.

Un pez luna llegó a la costa de California en 2019. Otros han vuelto a llegar a la costa en California y Alaska también, desafiando la teoría de que solo viven en el hemisferio sur.