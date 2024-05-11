La semana en video: graban a un hombre tratando de balear a un pastor, Miss USA renuncia y polémica de obispo mexicano

Video DEA: ‘El Mayo’ Zambada tiene mala salud y ‘El Mencho’ sigue liderando su violento cartel

Esta semana, el video de un orangután que colocó una mezcla de plantas sobre una herida y luego sanó le dio la vuelta al mundo. Científicos captaron cómo Rakus arrancaba y masticaba una planta, y luego usaba los dedos para untarse la mezcla sobre la herida en su mejilla derecha.

Además, un pastor fue víctima de un intento de ataque, cuando un hombre trató de dispararle mientras pronunciaba un sermón en una iglesia. El momento también quedó grabado en video.

PUBLICIDAD

Aquí, estas y otras historias que estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. ¿Pueden los inmigrantes indocumentados obtener un Real ID en EEUU?

A partir del 7 de mayo de 2025 se necesitará una tarjeta de identificación especial, conocida como Real ID, para poder volar dentro del país y visitar ciertas instalaciones federales. Este documento lo pueden obtener las personas que tengan una licencia de conducir válida.

Te explicamos cuáles son las excepciones:

Video ¿Pueden Los indocumentados obtener un Real ID en Estados Unidos?

2. Rakus, el primer orangután grabado curando una herida con plantas

Científicos observaron cómo un orangután macho con una herida profunda en el rostro usaba una planta para tratarse en las selvas del sudeste asiático, en Indonesia.

En este video te contamos si su 'tratamiento' funcionó:

Video Rakus, el primer orangután grabado curándose una herida con plantas medicinales

3. El momento en que un hombre intenta dispararle a un pastor

Un pastor predicaba en la iglesia Jesus Dwelling Place, en North Braddock, Pennsylvania, cuando un hombre sacó un arma e intentó dispararle.

En ese instante, el religioso logró cubrirse mientras asistentes se enfrentaron al sospechoso y lo desarmaron.

Video En video: el momento en que un hombre intenta dispararle a un pastor durante un sermón transmitido en vivo

4. Aumentan los casos de cálculos renales entre niños: un médico nos explica

El caso de un niño de 4 años, que tuvo un cálculo renal del tamaño de una pelota de golf, demuestra que este problema ya no es un asunto exclusivo de personas mayores y que cada vez son más los casos de menores con piedras en los riñones.

PUBLICIDAD

El urólogo Oscar Martín explica por qué están ocurriendo con más frecuencia:

Video Aumentan los casos de cálculos renales entre niños y adolescentes: un médico explica qué los causa

5. Obispo reportado como desaparecido es hallado en un hotel

Salvador Rangel Mendoza, un obispo reportado como desaparecido en México, se encuentra bajo observación médica tras ser localizado en un hotel en Morelos.

Los exámenes toxicológicos que le practicaron arrojaron que tenía presencia de cocaína, sedantes y hasta un medicamento para la disfunción eréctil. La Iglesia asegura que fue víctima de un secuestro exprés, pero la polémica crece en torno a su desaparición.

Esto es lo que se sabe del caso:

Video Obispo reportado como desaparecido es hallado en un hotel: exámenes médicos revelaron que estaba drogado

6. Miss USA renuncia a su corona para priorizar su salud mental

Noelia Voigt, la primer venezolana-estadounidense en ganar el título de Miss USA, decidió renunciar a su corona. La joven, de 24 años, dijo que tomó la decisión para centrarse en su salud mental.

Un portavoz de la organización del concurso de belleza dijo el bienestar de Voigt "es una prioridad absoluta".