La semana en video: muerte en un mitin de campaña en México y turbulencias extremas y fatales en un vuelo

El trágico accidente vivido durante un mitin del candidato a presidente de México, Jorge Álvarez Máynez, en el que el escenario colapsó y mató a nueve personas fue uno de videos más impactantes de esta semana.

También ocupó titulares el vuelo de Singapore Airlines, que sufrió turbulencias muy fuertes que acabaron con la muerte de un pasajero y decenas de heridos.

Aquí, estas y otras historias en video que marcaron la última semana:

1. El desplome del escenario donde estaba uno de los candidatos presidenciales de México

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de México, corrió junto a varias personas para resguardarse cuando el escenario en el que se encontraban comenzó a desplomarse por el fuerte viento.

Ellos resultaron ilesos, pero la estructura cayó sobre las primeras filas del público.

Nueve personas murieron y más de un centenar resultaron heridas tras el impactante accidente que quedó grabado en estos videos por los asistentes:

Video El momento en que se desploma el escenario donde se encontraba uno de los candidatos a la presidencia de México

2. Cómo se hunde la costa este de EEUU sin que lo notemos

Ciudades desde Nueva York hasta Miami se están hundiendo frente a nuestros ojos.

En este video puedes conocer las advertencias de los científicos que estudiaron los registros de las zonas costeras en el este del país:

Video Así se hunde la costa este de EEUU sin que lo notemos

3. El avión el que un pasajero murió por las fuertes turbulencias

Un vuelo de Singapore Airlines procedente de Londres sufrió turbulencias tan fuertes que provocó la muerte de un pasajero y dejó heridos a otros 30.

En este video puedes ver el estado en que quedó la aeronave tras el suceso:

Video Así quedó el avión en el que un pasajero murió tras fuertes turbulencias

4. La evacuación de pasajeros por un incendio en su avión después de aterrizar

También quedó registrado en imágenes el momento en que la parte frontal de un avión de la aerolínea Delta se incendia tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Seattle. El incidente obligó a los pasajeros de la aeronave a evacuar la aeronave a través de las alas y los toboganes de emergencia.

Aquí puedes ver el momento:

Video El momento en que pasajeros evacuan un avión de Delta por un incendio en la aeronave luego de aterrizar

5. Las extrañas imágenes de un calamar bioluminiscente gigante

Un equipo de científicos de la Universidad de Australia Occidental capturó un video de un calamar bioluminiscente.

Aquí puedes ver las imágenes de esta especie conocida como "calamar anzuelo" o Taningia danae:

Video Graban unas extrañas imágenes de un calamar bioluminiscente gigante

6. La mexicana que no logró su ‘sueño americano’ tras 20 años vendiendo tamales en EEUU

La última historia más vista de la semana es la de Claudia Pérez, una mexicana que llegó a EEUU con la esperanza de sacar adelante a su familia mediante la venta de tamales.

Pese a que su negocio prosperó, más de 20 años en Chicago no fueron suficientes para lograr cambiar su estatus migratorio como indocumentada y ahora tendrá que empezar de cero en su país natal.