Macron saludando a los empleados del aeropuerto

En realidad, todo se debió a una falta de coordinación. La vicepresidenta Gabriela Michetti estaba en el aeropuerto, pero no llegó a tiempo para saludarlo cuando Macron bajó del avión.

Merkel en un vuelo de Iberia

La banda se equivoca de persona al recibir al presidente chino

Con Macron no se acabaron los errores de protocolo en el aeropuerto. La llegada a Buenos Aires del presidente chino, Xi Jinping, también dejó una anécdota protagonizada en este caso por la banda que lo esperaba.

Los músicos debían empezar a tocar cuando bajara el mandatario, pero aparentemente se confundieron de persona. Y no fueron los únicos. A los comentaristas de Todo Noticias (TN) que retransmitían su llegada les pasó lo mismo: "Ahí va". "Ahí está", se oye en la retransmisión cuando un hombre de la delegación china baja las escaleras y la banda empieza a tocar por unos segundos.

Tras un minuto de confusión, uno de los presentadores trata de justificarse: "El tema además es que no conocemos... Creo que el que bajó no era el presidente de China, me parece realmente. Porque, además, claro. Esto nos pasa a todos... como es difícil reconocerlos...".