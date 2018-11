"Brilla y sigue adelante": la respuesta de Ocasio-Cortez a las nuevas críticas por su vestuario

Los primeros días de la congresista más joven del Capitolio, Alexandria Ocasio-Cortez, no parecen haber dejado indiferente a nadie: si la semana comenzó con las críticas del canal conservador Fox News a la política de origen puertorriqueño por sus declaraciones en las que aseguraba que hasta que no comenzara a recibir su salario no podría permitirse una renta en Washington DC, acabó un poco afortunado tuit de un periodista cuestionando sus elecciones de vestuario.