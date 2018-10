Además de narconovelas y narcocorridos, ¿tiene ahora México narcoquinceañeras?

En esta fiesta de quinceañera no hay vals europeos ni elegantes edecanes que le entregan rosas. En esta fiesta que se celebró en julio de este año en San Luis de Potosí, México, y que se ha hecho viral en redes sociales, hay jóvenes que en lugar de corbatas llevan capuchas de maleantes, que en lugar de flores llevan armas y que no bailan sino simulan un secuestro.

Cabañas asegura que a veces es más cruenta la batalla contra la producción cultural que narra al narco que la que se libra en contra de la corrupción en el país o de los narcos reales. "Los que están apoyando al traficante están en el poder, así que no es la niña quinceañera el problema, el problema real es que hay unas instituciones permeadas por los carteles que hacen que jovencitas como ella no hayan podido elegir si quiere y le gusta la cultura narco, simplemente ha tenido que convivir con ella ”.

“El narco hace sentir miedo y excitación, los admiras a la vez que les temes”, explica . Además, como lo estudiado la profesora Vittoria Broso “ sus vidas y sus prácticas están llenas de secretos , de información oculta que las autoridades no tienen o no dan, de cosas que la gente no termina de entender y que la mantiene en una profunda y constante curiosidad” .

Sin embargo, Miguel Cabañas hace énfasis en que “el narco es una cosa y cómo se representa al narco es otra muy diferente”. ‘La reina del sur’ no es el narco real, es la novela de ficción que lo recrea, el corrido de 'Camelia la texana’, de los Tigres del Norte, también es pura ficción. “Por eso en este video lo único que veo es a una niña de Potosí que ha visto la Reina del Sur y que está buscando modelos mexicanos de la identidad. Una niña de su edad no va a ir a María Félix o Martha Cala, ella se aferra a algo de la identidad contemporánea y a la realidad y las imágenes que consume. Que haga esta representación no significa que apoye a los narcos, así como el que oye narcocorridos no es necesariamente un narcotraficante".