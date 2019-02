Vuelve el frío: una nueva tormenta con agua, hielo y nieve afectará a 200 millones de personas

El peligro del hielo

Martínez subrayó que, pese a que el grosor de hielo no sea tan espeso como el de la nieve, es extremadamente peligroso ya que puede convertir las carreteras en pistas prácticamente intransitables.

En todo caso, el meteorólogo recordó que no se volverán a ver las gélidas temperatras que azotaron gran parte del país a finales de enero , cuando se batieron récord negativos.

"No van a bajar tanto. Sensaciones de menos 40 grados no se van a vivir. No vamos a sufrir el mismo frío", tranquilizó Martínez. En todo caso, sí subrayó que en el noreste el viento soplará con fuerza, lo que hará que la sensación térmica sea baja.