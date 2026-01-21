Tiroteo en Uvalde, Texas Del tiroteo al juicio del expolicía Adrian Gonzales: Cronología del caso de la primaria Robb en Uvalde, Texas Hoy Adrian Gonzales fue declarado no culpable de los 29 cargos que se le acusaban por su actuar como policía en el tiroteo de la escuela primaria Robb, que dejó 19 niños y dos maestros muertos.

Video Juicio Adrián González: Continúan testimonios de afectados por tiroteo en escuela primaria

El exagente de policía escolar Adrian Gonzales fue declarado no culpable este miércoles 21 de enero 2026, de los cargos que se le imputaban por presuntamente no haber cumplido con su deber de enfrentarse al tirador en una escuela primaria de Uvalde, Texas, el 24 de mayo de 2022.

Gonzales, de 52 años, era señalado de no actuar durante los críticos primeros minutos de lo que se convertiría en uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia de Estados Unidos, que dejó 19 niños y dos maestros muertos en la escuela primaria Robb.

Gonzales y el exjefe de policía escolar de Uvalde, Pete Arredondo, son los únicos dos agentes que acudieron ese día y que enfrentan a cargos por su criticada actuación policial durante la emergencia. Aún no se ha fijado la fecha del juicio de Arredondo.

Esta son las fechas más importantes del caso Uvalde:

24 de mayo de 2022

Diecinueve niños de entre 9 y 10 años y dos profesores murieron en la primaria Robb, en la ciudad de Uvalde, el 24 de mayo de 2022.

Un adolescente identificado como Salvador Ramos, de 18 años, armado con un rifle comprado legalmente, fue el responsable del tiroteo considerado como la peor masacre escolar en una década en Estados Unidos.

Al menos 370 agentes —entre guardias fronterizos, policía estatal y municipal, departamentos de sheriff locales y fuerzas de élite— acudieron finalmente al colegio, donde transcurrieron 77 minutos antes de que un equipo táctico entrara por fin en el aula para enfrentarse al tirador y matarlo.

8 de junio de 2022

Miah Cerrillo, alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria Robb, de 11 años de edad, declaró en el Congreso de EEUU, que se cubrió con la sangre de su compañera muerta para hacer creer al tirador que estaba muerta.

"No quiero que esto pase de nuevo", declaró Cerillo al cerrar el brutal recuento de cómo un hombre de 18 años les disparó en el momento en que veían una película de Disney en su escuela.

Julio de 2022

Una situación "caótica", falta de mando y agentes "apáticos" fueron algunas de las conclusiones de una comisión parlamentaria de Texas que investigó la actuación de la policía y las autoridades locales en el tiroteo del 24 de mayo en Uvalde.

De acuerdo con el informe, los agentes de fuerzas del orden que participaron en el operativo "no respetaron su formación" y "no pusieron la vida de las víctimas inocentes por encima de su propia seguridad".

Desde la llegada de los primeros agentes a la muerte del tirador pasaron 73 minutos, una demora "inaceptable" debido a "una falta de mando que podría haber contribuido a la pérdida de vidas", asegura el reporte.

6 de septiembre de 2022

Los estudiantes de la escuela primaria Robb retornaron a clases, con más de un mes de retraso respecto al calendario rutinario, para permitir prepararse a los estudiantes impactados emocional y psicológicamente por el tiroteo ocurrido pocos meses antes.

Octubre de 2022

La junta de educación que supervisa las escuelas de Uvalde, en Texas, Estados Unidos, suspendió a la fuerza policial local criticada por su torpe respuesta al terrible tiroteo en la escuela primaria Robb. En agosto la junta de educación había despedido al jefe policial Arredondo que supervisó la respuesta al tiroteo.

18 de enero de 2024

El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó en un informe "fallos críticos" de la policía de Texas en el tiroteo en Uvalde.

Los investigadores "identificaron varios fallos críticos", señala el informe, y el "más significativo fue que los oficiales que respondieron deberían haber reconocido inmediatamente que se trataba de un caso de tirador activo".

La respuesta a la matanza del 24 de mayo de 2022 en la escuela primaria Robb "fue un fracaso", concluyó el documento de más de 550 páginas. El informe denuncia una "cascada de fallos de mando, de toma de decisiones, de táctica, de política y de entrenamiento que contribuyeron a estos fracasos y fallos".

Las dolorosas lecciones detalladas en este informe no pretenden exacerbar una situación ya trágica

27 de junio de 2024

Adrian Gonzales y Pete Arredondo, exjefe de policía de Uvalde, fueron acusados y arrestados por su respuesta durante el tiroteo en la escuela primaria Robb en mayo de 2022.

Pete Arredondo, de 52 años, fue acusado de abandonar y poner en peligro a un niño y fue ingresado en la cárcel del condado de Uvalde. Gonzales también fue incluido en la acusación.

5 de enero de 2026

Inició el juicio contra el exoficial de policía escolar Adrian Gonzales, con la selección del jurado para este juicio. El exagente enfrentaba 29 cargos graves por poner en peligro a un menor: uno por cada uno de los 19 niños que murieron y por los 10 estudiantes sobrevivientes.

El caso contra Adrian Gonzales es un intento poco común de responsabilizar a un agente de la ley por sus acciones durante un tiroteo masivo.

Pete Arredondo, exjefe de policía del distrito escolar de Uvalde, enfrenta diez cargos por abandono del cargo y puesta en peligro de menores. Es juzgado por separado.