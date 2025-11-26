Mueren los dos efectivos de la Guardia Nacional que fueron heridos tras tiroteo cerca de la Casa Blanca, según el gobernador de West Virginia

Video Tiroteo cerca de la Casa Blanca: reportan al menos dos efectivos de la Guardia Nacional heridos

Dos efectivos de la Guardia Nacional que recibieron disparos cerca de la Casa Blanca este martes fallecieron poco después, según informó el gobernador de Virginia, Patrick Morrisey.

"Con gran pesar, confirmamos el fallecimiento de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos en Washington, D.C., a causa de sus heridas", dijo.

Morrisey agregó que los dos efectivos "perdieron la vida al servicio de su país".

"Nuestro estado entero se une al dolor de sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia. West Virginia jamás olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos la rendición de cuentas por este horrible acto", agregó.

Poco antes, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem confirmó el tiroteo en sus redes sociales.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos Guardias Nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC", escribió Noem, por su parte.

Trump, por su parte, dijo que el atacante también estaba en estado crítico.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales —ambos gravemente heridos e ingresados en dos hospitales diferentes— también está gravemente herido", dijo Trump. Y añadió que "independientemente" de su situación, "pagará un precio muy alto".

La policía de Washington DC confirmó que el tiroteo ocurrió a poca distancia de la Casa Blanca, y que había "un sospechoso en custodia".

En la zona, que fue acordonada y cerrada con cinta policial, se presentaron agentes del Servicio Secreto, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y la policía local.

Un vocero de la alcaldesa Muriel Bowser dijo que estaban monitoreando activamente la situación. Bowser había pasado la mañana en un evento de Acción de Gracias en el Centro de Convenciones y luego dio una conferencia de prensa para explicar por qué no se postularía para la reelección.

Por su parte el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, dijo en redes sociales que "mi corazón está con las víctimas de este horrible tiroteo", y que seguía de cerca la situación, rezando por los guardias nacionales heridos y sus familias.

También agradeció a los equipos de primera respuesta "por su rápida actuación para capturar al sospechoso".