Inteligencia Artificial Trump autoriza la venta a China de avanzados chips de Nvidia, pese a temores del potencial uso de esa tecnología Trump afirmó que permitirá a Nvidia vender su chip informático H200, utilizado en el desarrollo de inteligencia artificial, a "clientes autorizados" en China. Trump declaró el lunes en su red social que el líder chino Xi Jinping respondió "positivamente", cuando le informó de su decisión.

El presidente Donald Trump dijo este lunes que llegó a un acuerdo con su par chino, Xi Jinping, para permitir que el gigante estadounidense de chips Nvidia exporte chips avanzados de inteligencia artificial al país asiático.

El anuncio supuso un cambio significativo en la política de exportación de Estados Unidos en materia de chips avanzados de IA, que la administración de Joe Biden había restringido en gran medida por motivos de seguridad nacional relacionados con las aplicaciones militares chinas.

Los demócratas del Congreso rechazaron rápidamente el cambio, calificándolo de gran error que ayudará al ejército y a la economía chinos.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que había informado a Xi de que Washington permitiría a Nvidia enviar sus productos H200 a "clientes autorizados en China y otros países, en condiciones que permitan mantener una seguridad nacional sólida".

"¡El presidente Xi respondió positivamente! Se pagará un 25% a Estados Unidos", escribió Trump, sin dar detalles sobre cómo funcionaría el mecanismo de pago.

Estos chips tenían capacidades reducidas —por ejemplo, velocidades de procesamiento más bajas— para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones. Bajo las restricciones de la era Biden, se bloqueó la exportación a China del H200 y otros chips avanzados similares.

"Aplaudimos la decisión del presidente Trump de permitir que la industria estadounidense de chips compita para apoyar los empleos bien remunerados y la fabricación en Estados Unidos", declaró un portavoz de Nvidia a la AFP.

"Ofrecer el H200 a clientes comerciales aprobados, examinados por el Departamento de Comercio, supone un equilibrio estudiado que es excelente para Estados Unidos", consideró la empresa.

Los chips más avanzados de Nvidia, Blackwell y el venidero Rubin, no forman parte de lo que Trump aprobó.

