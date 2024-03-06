El exingeniero de Google acusado de robar tecnología de inteligencia artificial para venderla a compañías chinas

Un exingeniero de software de Google fue acusado de robar tecnología de inteligencia artificial de la empresa mientras trabajaba en secreto para dos empresas con sede en China, informó este miércoles el Departamento de Justicia.

Linwei Ding, ciudadano chino de 38 años, fue arrestado en Newark, California, acusado de cuatro cargos de robo de secretos comerciales federales, cada uno de los cuales se castiga con hasta 10 años de prisión.

El caso contra Ding fue anunciado en una conferencia de la Asociación de Abogados de Estados Unidos en San Francisco por el Fiscal General Merrick Garland, quien junto con otros líderes ha advertido repetidamente sobre la amenaza del espionaje económico chino y sobre las preocupaciones de seguridad nacional que plantean los avances en tecnología de inteligencia artificial.

"Los cargos de hoy son el último ejemplo de hasta dónde están dispuestos a llegar los afiliados de empresas con sede en la República Popular China para robar la innovación estadounidense", dijo el director del FBI, Christopher Wray, en un comunicado. "El robo de tecnología innovadora y secretos comerciales de empresas estadounidenses puede costar empleos y tener consecuencias económicas y de seguridad nacional devastadoras".

En las últimas semanas, los líderes del Departamento de Justicia han hecho sonar las alarmas sobre cómo los adversarios extranjeros podrían aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial para afectar negativamente a Estados Unidos.

La fiscal general adjunta Lisa Monaco dijo en un discurso el mes pasado que la Fuerza de Ataque de Tecnología Disruptiva de múltiples agencias de la administración colocaría la aplicación de la ley en relación con casos de inteligencia artificial en el tope de su lista de prioridades.

Wray aseguró a líderes empresariales en un evento la semana pasada que la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes habían hecho más fácil para los adversarios intentar interferir con el proceso político estadounidense.

Una acusación formal revelada el miércoles en el Distrito Norte de California alega que Ding, quien fue contratado por Google en 2019 y tenía acceso a información confidencial sobre los centros de datos de supercomputación de la compañía, comenzó a cargar cientos de archivos en una cuenta personal de Google Cloud hace dos años.

A las pocas semanas de comenzar el robo, dicen los fiscales, a Ding le ofrecieron el puesto de director de tecnología en una empresa de tecnología emergente en China, que promocionaba el uso de tecnología de inteligencia artificial. La acusación dice que Ding viajó a China y participó en reuniones de inversores en la empresa y buscó recaudar capital para ella.

También fundó por separado y se desempeñó como director ejecutivo de una nueva empresa con sede en China que aspiraba a entrenar “grandes modelos de inteligencia artificial impulsados por chips de supercomputación”, según la acusación.

Los fiscales dicen que Ding no reveló ninguna de sus afiliaciones a Google.

Ding renunció a la empresa el 26 de diciembre. Tres días después, funcionarios de Google se enteraron de que se había presentado como director ejecutivo de una de las empresas chinas en una conferencia de inversores en Beijing. Los funcionarios también revisaron la vigilancia que mostraba que otro empleado había escaneado la tarjeta de acceso de Ding en el edificio donde trabajaba para que pareciera que Ding estaba allí durante momentos en que en realidad estaba en China, dice la acusación.