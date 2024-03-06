Cambiar Ciudad
Inteligencia Artificial

El exingeniero de Google acusado de robar tecnología de inteligencia artificial para venderla a compañías chinas

Linwei Ding, ciudadano chino, fue arrestado en Newark, California, acusado de cuatro cargos de robo de secretos comerciales federales, cada uno de los cuales se castiga con hasta 10 años de prisión.

ERIC TUCKER Associated Press's profile picture
Por:
ERIC TUCKER Associated Press
Video La inteligencia artificial logra que desaparecidos en México cuenten sus propias historias

Un exingeniero de software de Google fue acusado de robar tecnología de inteligencia artificial de la empresa mientras trabajaba en secreto para dos empresas con sede en China, informó este miércoles el Departamento de Justicia.

Linwei Ding, ciudadano chino de 38 años, fue arrestado en Newark, California, acusado de cuatro cargos de robo de secretos comerciales federales, cada uno de los cuales se castiga con hasta 10 años de prisión.

Notas Relacionadas

Por qué las compañías tecnológicas han despedido a cerca de 25,000 empleados en lo que va a 2024

Por qué las compañías tecnológicas han despedido a cerca de 25,000 empleados en lo que va a 2024

Estados Unidos
2 min

El caso contra Ding fue anunciado en una conferencia de la Asociación de Abogados de Estados Unidos en San Francisco por el Fiscal General Merrick Garland, quien junto con otros líderes ha advertido repetidamente sobre la amenaza del espionaje económico chino y sobre las preocupaciones de seguridad nacional que plantean los avances en tecnología de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Más sobre Inteligencia Artificial

La Inteligencia artificial está en todas partes. ¿Qué esperar a partir de 2024? Esto dicen tres expertos
7 mins

La Inteligencia artificial está en todas partes. ¿Qué esperar a partir de 2024? Esto dicen tres expertos

Tecnología
'The New York Times' inicia batalla legal contra la inteligencia artificial y demanda a OpenAI y Microsoft
3 mins

'The New York Times' inicia batalla legal contra la inteligencia artificial y demanda a OpenAI y Microsoft

Tecnología
Inteligencia artificial: qué hay detrás del despido y rápida reincorporación de Sam Altman a OpenAI
6 mins

Inteligencia artificial: qué hay detrás del despido y rápida reincorporación de Sam Altman a OpenAI

Tecnología
Sam Altman regresa a OpenAI pocos días después de ser despedido y con una nueva junta directiva
4 mins

Sam Altman regresa a OpenAI pocos días después de ser despedido y con una nueva junta directiva

Tecnología
Microsoft ofrece contratar (e igualar el salario) de todo el personal de OpenAI tras el despido de Sam Altman
3 mins

Microsoft ofrece contratar (e igualar el salario) de todo el personal de OpenAI tras el despido de Sam Altman

Tecnología
Quién es Sam Altman, el 'gurú de la inteligencia artificial' detrás de ChatGPT
5 mins

Quién es Sam Altman, el 'gurú de la inteligencia artificial' detrás de ChatGPT

Tecnología
Bard, el chat de inteligencia artificial de Google, ahora en español: ¿en qué se diferencia de ChatGPT?
4 mins

Bard, el chat de inteligencia artificial de Google, ahora en español: ¿en qué se diferencia de ChatGPT?

Tecnología
¿Se van a rebelar contra los humanos? Así respondieron los robots con inteligencia artificial
2:43

¿Se van a rebelar contra los humanos? Así respondieron los robots con inteligencia artificial

Tecnología
La inteligencia artificial robará millones de empleos en 10 años; eso podría no ser tan devastador
11 mins

La inteligencia artificial robará millones de empleos en 10 años; eso podría no ser tan devastador

Tecnología
Novedades de Apple: así son su laptop de última generación, su revolucionario sistema operativo y los esperados lentes de realidad virtual
6 mins

Novedades de Apple: así son su laptop de última generación, su revolucionario sistema operativo y los esperados lentes de realidad virtual

Tecnología

"Los cargos de hoy son el último ejemplo de hasta dónde están dispuestos a llegar los afiliados de empresas con sede en la República Popular China para robar la innovación estadounidense", dijo el director del FBI, Christopher Wray, en un comunicado. "El robo de tecnología innovadora y secretos comerciales de empresas estadounidenses puede costar empleos y tener consecuencias económicas y de seguridad nacional devastadoras".

En las últimas semanas, los líderes del Departamento de Justicia han hecho sonar las alarmas sobre cómo los adversarios extranjeros podrían aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial para afectar negativamente a Estados Unidos.

La fiscal general adjunta Lisa Monaco dijo en un discurso el mes pasado que la Fuerza de Ataque de Tecnología Disruptiva de múltiples agencias de la administración colocaría la aplicación de la ley en relación con casos de inteligencia artificial en el tope de su lista de prioridades.

Wray aseguró a líderes empresariales en un evento la semana pasada que la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes habían hecho más fácil para los adversarios intentar interferir con el proceso político estadounidense.

Una acusación formal revelada el miércoles en el Distrito Norte de California alega que Ding, quien fue contratado por Google en 2019 y tenía acceso a información confidencial sobre los centros de datos de supercomputación de la compañía, comenzó a cargar cientos de archivos en una cuenta personal de Google Cloud hace dos años.

PUBLICIDAD

A las pocas semanas de comenzar el robo, dicen los fiscales, a Ding le ofrecieron el puesto de director de tecnología en una empresa de tecnología emergente en China, que promocionaba el uso de tecnología de inteligencia artificial. La acusación dice que Ding viajó a China y participó en reuniones de inversores en la empresa y buscó recaudar capital para ella.

También fundó por separado y se desempeñó como director ejecutivo de una nueva empresa con sede en China que aspiraba a entrenar “grandes modelos de inteligencia artificial impulsados por chips de supercomputación”, según la acusación.

Los fiscales dicen que Ding no reveló ninguna de sus afiliaciones a Google.

Ding renunció a la empresa el 26 de diciembre. Tres días después, funcionarios de Google se enteraron de que se había presentado como director ejecutivo de una de las empresas chinas en una conferencia de inversores en Beijing. Los funcionarios también revisaron la vigilancia que mostraba que otro empleado había escaneado la tarjeta de acceso de Ding en el edificio donde trabajaba para que pareciera que Ding estaba allí durante momentos en que en realidad estaba en China, dice la acusación.

Video ‘Reviven’ a las víctimas mortales del tiroteo de Parkland con Inteligencia Artificial
Relacionados:
Inteligencia ArtificialEstados UnidosFBIDepartamento de JusticiaGoogleChinaMerrick GarlandChristopher Wray

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD