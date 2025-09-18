Nvidia anuncia que invertirá $5,000 millones en Intel: las firmas colaborarán en varios productos

Video Trump anuncia inversión multimillonaria privada en infraestructura de IA: analizamos su impacto para EEUU

El fabricante de chips Nvidia anunció este jueves sus planes para invertir unos $5,000 millones en Intel, firma con la que además pretende colaborar en el desarrollo de varios productos.

Nvidia indicó que invertirá esos $5,000 millones en comprar acciones ordinarias de Intel a $23.28, tras alcanzar un acuerdo que está sujeto a aprobaciones regulatorias.

Además, Nvidia e Intel trabajarán en conjunto en centros de datos personalizados, columna vertebral de la infraestructura de inteligencia artificial, así como en productos para computadoras personales, afirmó Nvidia en un comunicado de prensa.

"Esta colaboración histórica une estrechamente las competencias en inteligencia artificial y computación acelerada de NVIDIA con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de clase mundial", dijo Jensen Huang, director general de Nvidia. "Juntos, expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación".

Nvidia aparece como un salvavidas para Intel

El acuerdo aparece como un salvavidas para Intel, que fue un pionero en Silicon Valley y disfrutó de décadas de crecimiento a medida que sus procesadores impulsaban el auge de las computadoras personales, pero cayó en una crisis después de quedarse atrás en el cambio hacia la era de la computación móvil desatada por el debut del iPhone en 2007.

Intel se vio aún más rezagada en los últimos años en medio del auge de la inteligencia artificial que ha impulsado a Nvidia a convertirse en la empresa más valiosa del mundo.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Intel se dispararon un 30%. Las acciones de Nvidia sumaron un 3%.



El mes pasado, el gobierno de Donald Trump hizo pública la adquisición del 10% del capital de Intel, en una extraordinaria acción en EEUU, donde las líneas que separan al sector público del privado suelen estar bien definidas.

Nvidia había recibido una mala noticia con el anuncio de que el gobierno chino había vetado a sus empresas de comprar sus chips.

El diario británico Financial Times reportó que el regulador del internet de China había ordenado a firmas como Alibaba o ByteDance a cancelar sus órdenes de RTX Pro 6000D de Nvidia.

Con información de AP y AFP.

