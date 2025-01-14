Por qué una aplicación china se volvió la más descargada en EEUU ante la posible prohibición de TikTok

Video Trump le pide a la Corte Suprema que suspenda una ley que prohibiría TikTok en EEUU

Ante la amenaza de una prohibición de la popular aplicación de videos TikTok en EEUU, los usuarios estadounidenses están migrando en masa a otras plataformas chinas.

TikTok tiene más de 170 millones de usuarios en EEUU y, si se prohíbe, no está claro qué competidores se beneficiarán más. Algunos expertos creen que las plataformas de redes sociales establecidas, como Instagram y YouTube, podrían ver la mayor afluencia de usuarios. Pero algunos usuarios buscan algo diferente y podrían recurrir a otras aplicaciones.

Te contamos cuáles son las apps a las que se están suscribiendo los usuarios en EEUU.

Xiaohongshu, la aplicación china a la que los estadounidenses quieren regalarle sus datos

La aplicación de redes sociales china Xiaohongshu (RedNote, en inglés) es hasta este martes la aplicación más descargada en Estados Unidos.

El “Instagram chino” Xiaohongshu se situó en lo más alto de la tabla de aplicaciones más descargadas por los usuarios de Apple en EEUU ante el inminente cierre de TikTok.

RedNote, como también se le conoce a esta aplicación, debutó en 2013 como aplicación de reseñas de compras, y fue evolucionando hasta convertirse en una mezcla de Instagram y Pinterest, centrándose en funciones como diapositivas de fotos, recomendaciones de usuarios y comercio electrónico.

Tras ganar atracción entre los jóvenes chinos durante los primeros años tras la pandemia del COVID19, la red social cuenta actualmente con 300 millones de usuarios activos cada mes, de los que el 79 % son mujeres.

¿Podrá RedNote sustituir a TikTok en EEUU?

Aunque el número de usuarios de Xiaohongshu ha aumentado, aún no está claro si la aplicación podría reemplazar a TikTok, que ha creado un ecosistema que permite el comercio electrónico y la publicidad.

Antes de que TikTok estuviera bajo amenaza, la abrumadora mayoría de los usuarios de RedNote eran chinos, y la aplicación, que carece de funciones de traducción, no está optimizada para una base internacional de usuarios.

La etiqueta #tiktokrefugee (refugiado de TikTok) ha acumulado más de 160,000 publicaciones en Xiaohongshu, muchas de las cuales son videos de usuarios estadounidenses que se presentan y piden consejos sobre cómo navegar en la aplicación.

Además, como la mayoría de las aplicaciones y servicios de internet en China, RedNote está sujeta a censura. Generalmente, las plataformas chinas imponen la censura eliminando o limitando la visibilidad del contenido que Beijing considera políticamente sensible, una práctica conocida como “shadowbanning”.

Lemon8, otra aplicación de ByteDance que podría ser un sustituto temporal

Lemon8, también propiedad de la empresa matriz de TikTok, ByteDance, es una aplicación de estilo de vida menos conocida que permite a los usuarios publicar fotos y videos cortos. Cabe destacar que el número dos de la tabla de descargas de aplicaciones para iPhone es Lemon8, la competidora de Xiaohongshu.

Aunque la plataforma permite publicar videos similares a los de TikTok, se inclina más por las imágenes y se ha descrito como una mezcla de Instagram y Pinterest.

En las últimas semanas, muchos creadores de contenido han aclamado Lemon8 como el lugar al que acudir si TikTok es prohibido por la ley federal.

Algunos también lo han recomendado a través de publicaciones patrocinadas pagadas con la etiqueta #lemon8partner, lo que indica un reciente impulso corporativo para generar más usuarios.

Pero la ley que afecta a TikTok aplica en general a las apps que son propiedad u operadas por ByteDance o cualquiera de sus filiales. Esto significa que, aunque Lemon8 no se mencione explícitamente en la ley, su futuro en Estados Unidos también está en peligro.

¿Por qué los estadounidenses están descargando aplicaciones chinas ante la posible prohibición de TikTok?

Varios de los “refugiados de TikTok”, como se autodenominan algunos usuarios estadounidenses, afirman que eligieron la alternativa china, Xiaohongshu, en protesta por la prohibición de TikTok.

“Intentan prohibir TikTok porque dicen que China roba información, pero no prohíben a ninguna empresa estadounidense que robe nuestra información”, dijo a la AFP el usuario penguinpepperpia, que tiene más de 264,000 seguidores en TikTok.

“Por eso a muchos estadounidenses ya no nos importa y preferimos dejar que China tenga nuestra información”, agregó.

Un nuevo usuario de RedNote, Adham, dijo en un vídeo publicado el lunes: “Sé que nuestro gobierno es un poco racista, pero chinos, los quiero. No me importa si toman mis datos. Tómenlos”.

Coincide con Adham la usuaria estadounidense que se hace llamar Definitelynotchippy, que hizo un video dirigido a los usuarios chinos de Xiaohongshu donde explica por qué los estadounidenses están descargando la aplicación.

“Muchos de nosotros somos más inteligentes, así que decidimos molestar a nuestro gobierno y descargar una verdadera aplicación china”, dijo. “A eso le llamamos trolear... en resumen, estamos aquí para desafiar a nuestro gobierno y aprender sobre China y pasar tiempo con ustedes”, dijo la usuaria.

Milton Mueller, profesor de la Escuela de Políticas Públicas de Georgia Tech, que presentó un escrito de oposición a la prohibición de TikTok ante la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo a AFP que el fenómeno de los últimos días demostraba lo “absurda” que era la prohibición de la app de ByteDance.

“Es deliciosamente irónico que la amenaza de una prohibición se vuelva en contra tan rápidamente, incluso antes de que se ponga en marcha”, dijo.

Coincidió con él Robyn Caplan, de la Universidad de Duke. “Parece como si la prohibición de TikTok estuviera empujando a los usuarios hacia otras aplicaciones que tienen una división mucho menos clara entre el Partido Comunista Chino y la propia aplicación”, dijo a AFP.

