Apple confirma que sus dispositivos son vulnerables a hackeo de información

Apple reconoció el jueves en la noche que está trabajando en la actualización de sus sistemas operativos de todos sus teléfonos iPhones, sus tabletas iPads y sus computadoras Macs debido a que hallaron vulnerabilidades que podrían afectar la seguridad de los datos que almacenan estos dispositivos.

Es la primera vez que la compañía da a conocer un comunicado donde reconoce que sus chips fabricados por Intel están expuestos debido a defectos en el procesamiento de datos, una vulnerabilidad conocida como Meltdown y Spectre.

La empresa está pidiendo a los usuarios de estos dispositivos que los mantengan actualizados para evitar que los hackeadores saquen provecho.

Apple indicó que lanzó en las últimas horas patches o refuerzos actualizados para defender a sus dispositivos contra Meltdown en sus sistemas operativos iOS 11.2, macOS 10.13.2 y en su tvOS 11.2 y que lo hará para su buscador Safari con el fin de protegerlo de Spectre "en los próximos días".





Sin embargo, reconoció que la protección no es total, aún con estas actualizaciones, pero que está trabajando para resolver el asunto.

La compañía también advirtió a sus clientes que no bajen aplicaciones que no sean confiables o que no cuenten con el respaldo de los grandes distribuidores y que se limiten a utilizar aquellas que son ofrecidas por App Store.

La existencia de Meltdown y Spectre no es nueva. Lo nuevo es que Apple también está reconociendo que es vulnerable a estas "apps maliciosas", aunque señaló que "no existe un impacto conocido en los clientes en estos momentos".

Los expertos han indicado que la única forma de proteger los dispositivos de Apple y de otras compañías tecnológicas de estos apps maliciosos es cambiar por completo los procesadores afectados, pero el consenso es que sería poco práctico e imposible de llevar a cabo. Además, explican que ese tipo de chips aún no existe y que llevaría años desarrollarlos para que sean seguros a tales vulnerabilidades.