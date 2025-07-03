Video Futbolista Diogo Jota vivió uno de los momentos más felices antes de morir: así fue su boda

La muerte de los hermanos futbolistas portugueses Diogo Jota y André Silva, ocurrida en la madrugada de este jueves (hora local) en un accidente de tráfico en España, transforma un verano familiar que prometía ser inolvidable en uno trágico y muy difícil de aceptar.

Diogo, de 28 años, y su hermano André, de 25, conducían por una carretera en el noroeste de España, cerca de Zamora, cuando perdieron el control del vehículo y se salieron de la vía.

La policía sospecha que un neumático del vehículo de Jota, un Lamborghini, explotó cuando adelantaban a otro vehículo, lo que provocó el accidente.

"Como resultado del siniestro, el vehículo resultó incendiado y ambos fallecidos", explicó la Guardia Civil de España.

Jota, una estrella del fútbol portugués, y su esposa, Rute Cardoso, se habían casado hace apenas 10 días, el 22 de junio, en Portugal.

Su historia de amor venía de la adolescencia: eran pareja desde hacía más de 10 años, y tenían tres hijos pequeños, todos menores de cinco años de edad.

Las fotos y video de su boda fueron las últimas publicaciones que hizo Jota en sus cuentas en redes sociales.

En un video sobre su matrimonio, escribió en la descripción "un día que nunca olvidaremos".

Y en sus últimas fotos publicadas escribió "sí, para siempre", en imágenes donde está acompañado de Rute, ataviada con un largo vestido blanco de novia, mientras estaban frente al altar de su boda en la Iglesia de Nuestra Señora de Lapa, en Oporto.

• 22 de Junho de 2025 •

Sim, para sempre ♾️ pic.twitter.com/pZvQwKADgd — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025

Diogo Jota fue campeón de Inglaterra y de Nations League

La felicidad en la familia de Jota no solo venía por su unión con Rute, sino por éxito deportivo de Diogo con su club, el Liverpool FC, y con la selección portuguesa, en la temporada 2024-2025 del fútbol europeo.

Jota, delantero habilidoso y goleador, se coronó campeón de la Premier League inglesa con el Liverpool, en un título que los aficionados reds del club inglés pudieron celebrar en las calles, a diferencia del logrado en 2019-2020, bajo el confinamiento en plena pandemia del covid-19.

Jota fue parte clave de la escuadra campeona, logrando 9 goles y 3 asistencias en todas las competiciones de la temporada. Significó su primer título de campeón en Inglaterra, tras unirse al Liverpool en 2020.

Y tras el éxito con el Liverpool, vino la celebración del título de la Nations League con Portugal, que derrotó sorpresivamente a España en los penales por 5-4, tras un sufrido encuentro que terminó 2-2, y en el que Diogo Jota entró como reemplazo en el minuto 106 de juego, durante la segunda prórroga.

En su carrera, Diogo Jota anotó 65 goles en 182 encuentros con los "reds", y anotó su último gol en abril en el derby del Merseyside contra el Everton, que le dio la victoria por 1-0 a su club.

Reacciones en el fútbol mundial por muerte de Diogo Jota y Andrés Silva

La muerte de Jota y sus circunstancias han causado un verdadero impacto en el mundo del fútbol, y el deporte en general.

Excompañeros de Jota como el brasileño Roberto Firmino expresaron su incredulidad y tristeza por su muerte, y recordaron a su familia en momentos tan duros. "Cuando las palabras fallan, solo hay quejidos inexpresables. Y por ello me pongo de rodillas, orando para que el Espíritu Santo consuele el corazón de Rute" y del resto de su familia, escribió el atacante brasileño, compañero de Jota en el Liverpool durante tres temporadas.

Clubes como el Real Madrid, el PSG, y selecciones como la de España, han expresado sus condolencias y tristeza por la muerte de un jugador muy querido, no solo por su talento como futbolista, sino también por su valor como persona.

Aficionados dejan tributos en memoria del jugador del Liverpool Diogo Jota en Anfield, sede del Liverpool FC, en Liverpool, jueves 3 de julio de 2025. Imagen Ian Hodgson/AP

"Más allá del jugador que todos conocíamos era un ser humano maravillosamente humilde, era sincero, inteligente, divertido, duro y creaba conexiones con la gente allá donde iba", dijo el Liverpool en un comunicado.

En un homenaje inicial a Diogo Jota, el Liverpool FC anunció que retirará su camiseta, la número 20, para reconocer su contribución al equipo campeón.

