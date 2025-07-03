Mueren el futbolista del Liverpool Diogo Jota y su hermano en accidente de tráfico en España

El delantero portugués del Liverpool Diogo Jota y su hermano, también futbolista, murieron en un accidente en una carretera en el noroeste de España, cuando su vehículo se salió de la vía y se incendió, informó este jueves la policía.

"Salida de la vía de un vehículo, todo apunta a reventón de neumático mientras realizaba adelantamiento. Como resultado del siniestro, el coche resulta incendiado y ambos fallecidos", explicó en un mensaje la Guardia Civil, en el que confirmó la muerte de Diogo Jota y su hermano André.

La autoridad señaló que no hubo otros vehículos accidentados.

Los hechos ocurrieron a las 00H30 locales del jueves en una autovía cerca de la ciudad de Zamora, en la región de Castilla y León (centro-norte). Los dos pasajeros ya habían fallecido cuando los servicios de emergencia llegaron, según la Guardia Civil.

Jota, de 28 años, llegó al Liverpool en 2020, y desde entonces jugó un papel central en los éxitos del equipo británico en los últimos años. También jugó para la selección nacional de Portugal y ayudó a ganar la Liga de Naciones el mes pasado. Había anunciado hace unos días que se casó el 22 de junio, publicando fotos de la ceremonia en la red social X.

La Federación Portuguesa de Fútbol lamentó en la red social X su muerte, afirmando que además de ser "un fantástico jugador, con casi 50 internacionalizaciones con la selección nacional absoluta, (...) era una persona extraordinaria, respetada por todos sus compañeros y adversarios.

El Liverpool FC publicó un mensaje en redes con la foto del jugador y un mensaje en el que decían estar "devastados" con la noticia.