Un fuerte terremoto de magnitud 5.1 sacude el sur de California en medio de la tormenta Hilary

"Sentada en mi escritorio en Los Ángeles, a unas 80 millas al sur de Ojai, California, donde fue el epicentro el terremoto, de repente sentí que el piso y las paredes se movieron. Se balancearon durante unos segundos. Era sobre todo extraño y por un breve momento no escuché la lluvia de la tormenta tropical Hilary afuera" escribió la periodista Corina Knoll, de The New York Times. Otro de los reportes señala que el sismo se sintió "como el paso de un camión muy grande" en Long Beach, a unas 110 millas del epicentro.