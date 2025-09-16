El misterio tras la nueva detención de Simon Hayut, el estafador de Tinder que inspiró una serie de Netflix

Video ¿'Estafador de Tinder' creó montaje sobre supuesto fraude en que cayó para "suavizar" su imagen?

Shimon Yehuda Hayut, que se hizo famoso por el documental de Netflix ‘El estafador de Tinder’, fue detenido en Georgia, según informaron las autoridades del país euroasiático, aunque los motivos de su detención siguen siendo un misterio.

El israelí, de 34 años , estuvo bajo los reflectores después de que las autoridades y la cobertura de los medios de comunicación expusieran un patrón de fraude y delitos financieros que cometía contra mujeres que enamoraba y después estafaba.

PUBLICIDAD

Fue arrestado inicialmente en Grecia y luego fue deportado a Israel. No está claro por qué lo detuvieron esta vez ni qué país solicitó a la Interpol que lo circulara.

Hayut “ha sido arrestado en el aeropuerto de (la ciudad del Mar Negro) Batumi a petición de la Interpol", dijo el portavoz del Ministerio del Interior de Georgia, Tato Kuchava, sin dar más detalles.

El abogado del israelí declaró a medios de ese país que se desconocían los motivos de su detención.

"Hablé con él esta mañana después de que lo detuvieran, pero aún no entendemos el motivo", dijeron, y añadieron: "Ha estado viajando libremente por todo el mundo".

Así enamoraba y estafaba Simon Hayt a sus víctimas a través de Tinder

Entre 2017 y 2019, Hayut, quien se hacía llamar Simon Leviev, utilizó la aplicación de citas Tinder para hacerse pasar por un rico heredero de un comerciante de diamantes y engañaba a las mujeres para que le prestaran grandes sumas de dinero, que nunca devolvía.

Las contactaba a través de la aplicación de citas, las llevaba a citas lujosas, incluso iba a conocerlas en jets privados, las enamoraba y después les decía a sus víctimas que tenía problemas para acceder a sus cuentas bancarias.

Hayut pedía a sus víctimas importantes sumas de dinero, que prometía pagar tan pronto tuviera acceso a sus cuentas y después desaparecía tras recibir el dinero de las mujeres.

Su esquema se convirtió en uno de los ejemplos más notorios de "catfishing", es decir, crear una falsa personalidad en línea para atraer a las víctimas a enredos emocionales y financieros.

PUBLICIDAD

¿Por qué las víctimas caían en los engaños de Simon Hayut?

En el caso de Hayut, el elaborado engaño supuestamente incluía falsos estilos de vida de lujo, guardaespaldas y aviones privados, lo que hacía que la estafa fuera inusualmente convincente y costosa.

Algunas de las víctimas revelaron en el documental de Netflix en 2022 que Hayut tenía un estilo de vida tan extravagante que nunca dudaron de su falsa identidad.

El documental de Netflix dice que "estafó en última instancia a víctimas de Noruega, Finlandia y Suecia por un valor estimado de 10 millones de dólares".

Fue declarado culpable de cuatro cargos de fraude, falsificación y robo en 2019 tras ser detenido y extraditado a Israel desde Grecia.

Fue condenado a 15 meses de prisión, de los cuales cumplió cinco debido a la pandemia de covid-19.

Mira también: