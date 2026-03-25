Savannah Guthrie Savannah Guthrie habla por primera vez tras el presunto secuestro de su madre: “Estamos sufriendo una agonía” Savannah Guthrie regresa a su programa 'Today' en una entrevista con su colega Hoda Kotb, la primera que da desde que se denunció la desaparición de su madre

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Una Savannah Guthrie, visiblemente conmovida y entre lágrimas -en su primera entrevista desde que su madre de 84 años fuera aparentemente secuestrada de su hogar en Arizona- , declaró que "alguien tiene que hacer lo correcto" y presentarse con información que ayude a la investigación.

"Estamos sufriendo una agonía", le confesó a su colega de NBC News, Hoda Kotb, en un fragmento de la entrevista emitido este miércoles en el programa 'Today'. Guthrie relató que se despierta en mitad de la noche pensando en lo que su madre ha tenido que padecer.

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NBC anunció este miércoles que la entrevista completa con la presentadora del programa 'Today' se emitirá en dicho espacio televisivo entre el jueves y el viernes. Se trata de la primera entrevista de Guthrie desde que se denunciara la desaparición de su madre el pasado 1 de febrero.

Basándose en las imágenes de las cámaras de seguridad, las autoridades sospechan que Nancy Guthrie fue secuestrada o llevada por la fuerza en contra de su voluntad.

El regreso de Savannah Guthrie a 'Today' entre lágrimas

Tanto Guthrie como Kotb rompieron a llorar durante el breve fragmento de la entrevista emitido este miércoles. Kotb, antigua copresentadora de Guthrie, ha regresado al programa 'Today' mientras su excolega ha permanecido ausente.

Aunque Guthrie admitió que resulta insoportable imaginar el terror que su madre debió de sentir, afirmó que "esos pensamientos exigen ser pensados. Y no voy a ocultar mi rostro. Pero ella tiene que volver a casa, y tiene que ser ahora".

Savannah Guthrie ejerce como copresentadora del programa matutino de NBC desde 2012. Se espera que retome su labor en algún momento, si bien aún no se ha fijado una fecha concreta, dado que actualmente se encuentra dedicando su tiempo a estar con su familia.

A pesar de haberse ofrecido una recompensa de un millón de dólares a cambio de información, la investigación ha registrado escasos avances. El pasado fin de semana, la familia de Guthrie hizo un llamamiento a los vecinos de Arizona para que hicieran un esfuerzo de memoria y recordaran cualquier detalle que hubieran podido presenciar y que pudiera resultar útil para la investigación. "Ningún detalle es demasiado insignificante", aseguraron.

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Kotb comentó este miércoles que percibe "una mezcla de desesperación y una fortaleza inquebrantable en Savannah. Ella alberga la esperanza de que alguien, sea quien sea esa persona, se decida a hablar".