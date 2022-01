Policía que mató a joven chilena en una tienda "está afligido" pero siente que no actuó de forma "imprudente", según su abogada

La Policía de Los Ángeles identificó al agente que disparó a la joven chilena Valentina Orellana Peralta como William Jones. No tiene antecedentes por mala conducta y es objeto de dos investigaciones. Su abogada Leslie Wilcox dice que el agente no entiende la iracunda reacción del público en su contra, porque considera que "la muerte no fue intencional ni imprudente".