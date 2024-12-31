Cambiar Ciudad
Nueva York

Identifican a la mujer que fue quemada viva en el metro de Nueva York

Debrina Kawam, tenía una dirección en Toms River, Nueva Jersey, según el Departamento de Policía de Nueva York, que usaron pruebas forenses y cámaras de vigilancia para identificar a la víctima, que murió quemada en un vagón del metro en Brooklyn el 22 de diciembre.

Univision picture
Por:Univision
Video Sospechoso de quemar viva a una mujer en el metro de Nueva York es acusado de asesinato e incendio provocado

La policía de Nueva York anunció el martes que identificó a la mujer que murió el 22 de diciembre después de que le prendieran fuego en un vagón del metro de Nueva York como una mujer de 61 años de Nueva Jersey.

La mujer, Debrina Kawam, tenía una dirección en Toms River, Nueva Jersey, según el Departamento de Policía de Nueva York. Las autoridades dijeron previamente que estaban usando pruebas forenses y cámaras de vigilancia para identificar a la víctima, que murió quemada en un vagón del metro en Brooklyn.

El hombre acusado de prenderle fuego, Sebastián Zapeta, fue detenido horas después de que la policía difundiera imágenes de un sospechoso y la semana pasada fue acusado de asesinato e incendio provocado. Zapeta sigue encarcelado.

Los funcionarios federales de inmigración dicen que el hombre de 33 años es de Guatemala y entró ilegalmente a Estados Unidos.

Los fiscales acusan a Zapeta de prenderle fuego a Kawam en un tren F detenido en la estación Coney Island de Brooklyn cuando ella parecía estar durmiendo. Luego avivó las llamas con una camisa, envolviéndola en el fuego, antes de sentarse en un banco del andén y observar cómo se quemaba, dijeron los fiscales.

"Este fue un acto malicioso. Una mujer dormida y vulnerable en nuestro sistema de metro", dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, después de que se anunciara su acusación.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo el martes que Kawam había pasado "brevemente por nuestro sistema de refugios para personas sin hogar" y que las autoridades habían estado en contacto con su pariente más cercano. No dijo cuándo Kawam estuvo en el sistema de personas sin hogar.

"Nuestros corazones están con la familia, tuvieron que vivir un incidente horrible", dijo Adams en una conferencia de prensa. "Esto afecta a la manera en que se sienten los neoyorquinos, pero realmente refuerza lo que he estado diciendo: la gente no debería estar viviendo en nuestro sistema de metro, debería estar en un lugar donde se les cuide. No importa dónde haya vivido, eso no debería haber sucedido".

