“Nos dejaron sin nada”: los padres de 6 de las víctimas del choque en Las Vegas piden justicia

“Yo marcaba y marcaba y me fui al lugar (del accidente). Solo miré que estaba todo cerrado”, recordó. “Les di (a las autoridades) mi ID. Me dijeron que esperara. Después vinieron y me dieron la noticia de que todos estaban muertos y para mí fue fatal. Todos, todos mis hijos. Eso es algo demasiado duro. Nos dejaron sin nada, nos dejaron solos”.