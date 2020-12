Niño de 7 años rescata a hermanita del feroz incendio que destruyó su casa

La familia de New Tazewell, Tennessee, se despertó en medio del incendio. Nicole Davidson, la madre, le contó a CNN que ella, su esposo y dos niños lograron escapar pero su hija de 22 meses se quedó encerrada en su cuarto bloqueado desde afuera por el fuego.

"Siempre estaré agradecida porque mi familia está bien", escribió Nicole Davidson en su cuenta de Facebook . "Sé que fue Dios el que me despertó".

"El humo era tan pesado que no había forma de llegar hasta ella", le dijo Chris Davidson a la cadena. "Salimos para rescatarla por la ventana, pero no tenía nada para elevarme y llegar hasta allí; entonces, tomé a Eli quien se metió por una ventana y pudo sacarla de la cuna... No podemos estar más orgullosos".