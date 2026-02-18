Explosiones

Muertos por explosión luego de festejo por Año Nuevo Lunar Chino 2026: ¿Qué pasó en tienda de pirotecnia?

Los fuegos artificiales forman parte esencial de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China, pero su uso también ha provocado numerosos accidentes.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Entre dragones y colores: Así celebran el inicio del Año Nuevo chino del caballo en calles de México

Una explosión en una tienda de fuegos artificiales en la provincia china de Hubei causó la muerte de 12 personas este miércoles, informó la prensa estatal, en el segundo incidente de este tipo mientras el país celebra el Año Nuevo Lunar.

“Alrededor de las 2:00 pm del día 18 se produjo un incendio y una explosión en una tienda de fuegos artificiales y petardos en la localidad de Zhengji”, en la provincia de Hubei, informó CCTV citando a autoridades locales. “El fuego afectó un área de unos 50 metros cuadrados y ya ha provocado 12 muertes”.

PUBLICIDAD

Los equipos de emergencia extinguieron el incendio en el establecimiento, ubicado en la ciudad de Xiangyang, en el centro de Hubei, la tarde de este miércoles, según la agencia oficial Xinhua. Los investigadores están analizando ahora las causas de la explosión, añadió el informe sin ofrecer más detalles.

Más sobre Explosiones

16 fallecidos y ningún sobreviviente del estallido de fábrica de explosivos en Tennessee
4 mins

16 fallecidos y ningún sobreviviente del estallido de fábrica de explosivos en Tennessee

Sucesos
Cámara de seguridad capta el momento en que una casa explota en Massachusetts: investigan las causas
0:51

Cámara de seguridad capta el momento en que una casa explota en Massachusetts: investigan las causas

Sucesos
Explosión de un bote de aguas residuales en el río Hudson de Nueva York deja un trabajador muerto y otro herido
2 mins

Explosión de un bote de aguas residuales en el río Hudson de Nueva York deja un trabajador muerto y otro herido

Sucesos
Así se salvaron unos empleados de limpieza de una potente explosión provocada por un tanque de oxígeno
0:57

Así se salvaron unos empleados de limpieza de una potente explosión provocada por un tanque de oxígeno

Sucesos
Lo que se sabe de los atentados con carros bomba en Guanajuato, México
1:52

Lo que se sabe de los atentados con carros bomba en Guanajuato, México

Sucesos
El momento en que un edificio explota por una posible fuga de gas: hay un muerto y varios heridos
0:29

El momento en que un edificio explota por una posible fuga de gas: hay un muerto y varios heridos

Sucesos
Así explotó en el cielo el propulsor del cohete más grande de SpaceX
0:52

Así explotó en el cielo el propulsor del cohete más grande de SpaceX

Sucesos
El escalofriante momento en que se incendia una casa flotante con 25 personas a bordo
0:50

El escalofriante momento en que se incendia una casa flotante con 25 personas a bordo

Sucesos
Una fuente de lava hacia el cielo: así se ve la erupción del volcán Kilauea
0:50

Una fuente de lava hacia el cielo: así se ve la erupción del volcán Kilauea

Sucesos
Chocó contra un muro y un policía lo salvó de su camión en llamas
1:47

Chocó contra un muro y un policía lo salvó de su camión en llamas

Sucesos

Accidentes por fuegos artificiales en China

Encender fuegos artificiales y petardos es habitual durante las celebraciones festivas en China, especialmente en torno al Año Nuevo Lunar, que este año comenzó el martes. Pero su uso también ha provocado numerosos accidentes.

El domingo, otro siniestro en una tienda de fuegos artificiales en la provincia oriental de Jiangsu dejó ocho muertos y dos heridos. Las autoridades habían señalado que un residente encendió fuegos artificiales cerca del local.

El gobierno central advirtió el martes sobre los peligros en un comunicado, al señalar que “los fuegos artificiales siguen siendo el mayor riesgo durante el período del Festival de Primavera”, según el Ministerio de Gestión de Emergencias.

Aunque muchas grandes ciudades, incluida la capital, Pekín, han prohibido esta práctica en los últimos años —en parte por la contaminación—, en pueblos y zonas rurales es frecuente que durante días se escuchen explosiones de petardos y fuegos artificiales tipo “misil” a lo largo del período festivo.

Con información de AP y AFP.

Mira también:

Relacionados:
Explosiones